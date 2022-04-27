Краудфандинг будет регулироваться ЧНБ с ноября этого года

Краудфандинг теперь будет подлежать правовому регулированию и надзору со стороны Чешского национального банка (ЧНБ). Закон, который был одобрен в апреле этого года, коснется операторов краудфандинговых платформ с 10 ноября этого года.

По словам Филипа Мурара, эксперта в области финтеха и стартапов из международной юридической фирмы Noerr, надзор со стороны ЧНБ повысит привлекательность краудфандинга среди инвесторов. Таким образом, можно ожидать увеличения инвестиций за счет платформ этого типа.

«Технологические разработки снова оказались на шаг впереди закона. Хотя законодательство о краудфандинге уже давно существует в некоторых европейских странах или в США, в Чехии отсутствовало аналогичное всеобъемлющее регулирование. Только обязательное выполнение правил ЕС изменило все. В то же время несколько недель назад возникла реальная угроза того, что необходимое чешское имплементационное законодательство вообще не будет принято, а ЧНБ не сможет выдавать лицензии. К счастью, это было решено очень быстро, и возможная большая проблема превратилась в прекрасную возможность», — говорит Людек Хвоста, партнер международной юридической фирмы Noerr.

«У чешских краудфандинговых платформ теперь есть менее семи месяцев, чтобы получить разрешение от ЧНБ, что может показаться достаточным временем, но мы знаем по опыту, что процедуры лицензирования — долгий путь и могут занять несколько месяцев сами по себе. Помимо возможности легко расширить свои услуги на все другие страны Европейского Союза без необходимости получения дополнительных лицензий, регулирование повысит привлекательность этого вида инвестиций. Увеличение инвестиций через краудфандинговые платформы может достигать нескольких десятков процентов в первый год, а в последующие годы рост может многократно увеличиваться», — говорит Филип Мурар.

Новые нормативные требования к операторам краудфандинга сопоставимы с требованиями, предъявляемыми к дилерам ценных бумаг, инвестиционным посредникам или поставщикам платежных услуг. Регулирование также всесторонне охватывает защиту инвесторов, что в основном касается характера предоставляемой информации.

В случае с так называемыми неквалифицированными инвесторами защита будет еще сильнее, при этом оператор должен по определенным критериям оценить пригодность инвестора или предупредить его о рисках вложений. Благотворительный краудфандинг не подпадает под новое регулирование.

Краудфандинг — это объединение относительно больших групп мелких инвесторов с предпринимателями, ищущими альтернативное финансирование.



Источник: forbes.cz

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