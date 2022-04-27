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Семьи с детьми в Чехии получат единовременное пособие от государства в размере 5000 крон

Семьи с детьми в Чехии получат единовременное пособие от государства в размере 5000 крон

420on.cz 276
Правительство Чехии 27 апреля приняло решение о выплате единовременного пособия семьям с детьми, чей доход не превышает 1 миллион крон в год. На одного ребенка будет выплачиваться 5000 крон. Это решение теперь должен утвердить парламент.
Семьи с детьми в Чехии получат единовременное пособие от государства в размере 5000 крон

«Мы приняли решение о выплате единовременного пособия на ребенка в размере 5 тысяч крон. Взнос получат семьи с доходом до одного миллиона крон в год», — сказал премьер-министр Петр Фиала после заседания правительства. Это доход примерно 83 000 крон в месяц, уточнил он. По данным Минтруда, на пособие будут иметь право около 2,1 миллиона детей.

«Думаю, мы сможем произвести выплаты в августе, чтобы из этих средств можно было покрыть расходы на школу», — добавил глава Министерства труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).

По словам премьер-министра, правительство не собирается помогать всем. «Мы никому не позволим попасть в критическую ситуацию, однако государство не в силах оказать финансовую поддержку всем. Это не имело бы смысла. Наша стратегия — помогать адресно», — добавил он.

Источник: novinky.cz

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