Семьи с детьми в Чехии получат единовременное пособие от государства в размере 5000 крон

«Мы приняли решение о выплате единовременного пособия на ребенка в размере 5 тысяч крон. Взнос получат семьи с доходом до одного миллиона крон в год», — сказал премьер-министр Петр Фиала после заседания правительства. Это доход примерно 83 000 крон в месяц, уточнил он. По данным Минтруда, на пособие будут иметь право около 2,1 миллиона детей.
«Думаю, мы сможем произвести выплаты в августе, чтобы из этих средств можно было покрыть расходы на школу», — добавил глава Министерства труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).
По словам премьер-министра, правительство не собирается помогать всем. «Мы никому не позволим попасть в критическую ситуацию, однако государство не в силах оказать финансовую поддержку всем. Это не имело бы смысла. Наша стратегия — помогать адресно», — добавил он.
Источник: novinky.cz
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