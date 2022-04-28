Правительство Чехии планирует увеличить размер родительского пособия

Правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) планирует скорректировать условия выплаты родительского пособия. Родители с более низким доходом смогут получать максимальную выплату в размере 13 000 крон (сейчас этот лимит составляет 10 000 крон).

Об этом премьер-министр заявил после заседания правительства.

«Мы договорились увеличить максимальную сумму родительского пособия на три тысячи, то есть с десяти тысяч до тринадцати тысяч крон», — сказал Фиала.

Это изменение является частью пакета мер по смягчению последствий роста цен.

Вчера на заседании правительства было принято решение о выплате единовременного пособия семьям с детьми, чей доход не превышает 1 миллион крон в год. На одного ребенка будет выплачиваться 5000 крон. Эту меру теперь должен утвердить парламент. По предварительным расчетам, выплаты получат около 1,1 миллиона чешских семей с детьми.

«Мы помогаем тем, кто не может помочь себе сам. Мы никому не позволим попасть в критическую ситуацию, однако государство не в силах оказать финансовую поддержку всем. Это не имело бы смысла. Наша стратегия — помогать адресно», — сказал Фиала.

Правительство также хочет поддержать возможность трудоустройства на неполный рабочий день и объявить о специальных субсидиях для детских групп.

Источник: novinky.cz