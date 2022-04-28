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Rohlik Group сообщила о годовом росте на 53% с оборотом 12 миллиардов чешских крон

Rohlik Group сообщила о годовом росте на 53% с оборотом 12 миллиардов чешских крон

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Чешская компания Rohlik Group, специализирующаяся на онлайн-продажах продуктов питания, сообщила об обороте в размере около 12 миллиардов крон (490 миллионов евро) с мая прошлого года по апрель этого года, с ростом в годовом исчислении на 53%.
Rohlik Group сообщила о годовом росте на 53% с оборотом 12 миллиардов чешских крон

Компания обработала около десяти миллионов заказов, имеет около миллиона активных клиентов — по сравнению с предыдущим отчетным периодом их стало примерно на 250 000 больше. 

Помимо Чехии, Rohlik Group работает в Венгрии, Австрии и Германии. В ближайшие недели он выйдет на итальянский и румынский рынки, а в этом году планирует выйти на рынок Испании. Rohlik Group будет работать на трех последних упомянутых рынках под новым брендом Sezamo. В нынешних странах он останется под существующими названиями, т.е. Rohlik в Чехии, Kifli в Венгрии, Gurkerl в Австрии и Knuspr в Германии. Rohlik Group была создана в 2014 году.


Источник: ceskenoviny.cz

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продукты Чехия доставка еды
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