Rohlik Group сообщила о годовом росте на 53% с оборотом 12 миллиардов чешских крон

Компания обработала около десяти миллионов заказов, имеет около миллиона активных клиентов — по сравнению с предыдущим отчетным периодом их стало примерно на 250 000 больше.
Помимо Чехии, Rohlik Group работает в Венгрии, Австрии и Германии. В ближайшие недели он выйдет на итальянский и румынский рынки, а в этом году планирует выйти на рынок Испании. Rohlik Group будет работать на трех последних упомянутых рынках под новым брендом Sezamo. В нынешних странах он останется под существующими названиями, т.е. Rohlik в Чехии, Kifli в Венгрии, Gurkerl в Австрии и Knuspr в Германии. Rohlik Group была создана в 2014 году.
Источник: ceskenoviny.cz