Rohlik Group сообщила о годовом росте на 53% с оборотом 12 миллиардов чешских крон

Чешская компания Rohlik Group, специализирующаяся на онлайн-продажах продуктов питания, сообщила об обороте в размере около 12 миллиардов крон (490 миллионов евро) с мая прошлого года по апрель этого года, с ростом в годовом исчислении на 53%.

Компания обработала около десяти миллионов заказов, имеет около миллиона активных клиентов — по сравнению с предыдущим отчетным периодом их стало примерно на 250 000 больше.

Помимо Чехии, Rohlik Group работает в Венгрии, Австрии и Германии. В ближайшие недели он выйдет на итальянский и румынский рынки, а в этом году планирует выйти на рынок Испании. Rohlik Group будет работать на трех последних упомянутых рынках под новым брендом Sezamo. В нынешних странах он останется под существующими названиями, т.е. Rohlik в Чехии, Kifli в Венгрии, Gurkerl в Австрии и Knuspr в Германии. Rohlik Group была создана в 2014 году.



Источник: ceskenoviny.cz