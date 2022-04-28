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Какие продукты в Чехии подорожали и на сколько?

Какие продукты в Чехии подорожали и на сколько?

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Данные Чешского статистического управления (CZSO) подтвердили рост цен на ряд основных продуктов питания на середину апреля. Многие из них уже на десятки процентов дороже в годовом исчислении.
Какие продукты в Чехии подорожали и на сколько?

Российское военное вторжения в Украину усугубляет ситуацию с ценами на продуктовую корзину, Министерство сельского хозяйства предпринимает первые шаги по регулированию цен на основные товары для защиты потребителей. 

Украина считается «житницей Европы» и входит в тройку крупнейших мировых экспортеров зерна, поэтому растут цены на хлебобулочные изделия. Данные CZSO показывают, что на сырьевые ингредиенты для выпечки наблюдается скачок цен, включая пшеничную муку, которая в среднем дороже на 60% в годовом исчислении, и на сахар, который стоит на 21,6% дороже, чем год назад. Это оказывает неизбежный эффект домино на цены на хлебобулочные изделия, такие как хлеб и выпечка. 

Говоря о хлебе, рассчитывайте заплатить в среднем примерно на треть больше, чем в прошлом году. Значительно выросли цены на ржаной и белый хлеб. 

Сливочное масло сейчас примерно на четверть дороже, чем в прошлом году, а молоко — на 12%. Пекари, в свою очередь, страдают от значительного повышения цен на эти ингредиенты.

Тем временем цена на белый нежирный йогурт выросла почти на 22% за год. 

Яйца подорожали почти на пятую часть, а сыр Эйдам на 21,7%.  Тем не менее, среди отдельных фирм сообщалось о гораздо более серьезных скачках цен, при этом официальные лица обвиняли некоторых производителей в использовании нынешней инфляционной спирали. «Мы видели случаи, когда на салями наценка была 246%, а на стандартную пачку ветчины даже 255%. У нас свободная рыночная среда, но мы не можем допустить, чтобы фермеры были подавлены, в то время как другие навязывают непропорционально высокую маржу», — сказал министр сельского хозяйства Зденек Некула. 

Стоимость картофеля подскочила на 21,4% по сравнению с прошлым годом. Тем временем цены на яблоки тоже немного выросли, как и на многие другие фрукты. 

Однако реальное влияние конфликта на импорт товаров станет известно только позже в этом году, когда станут очевидны все последствия войны для украинского урожая. Огромная неопределенность в отношении будущих поставок энергоносителей привела к стремительному росту цен на такие товары, как нефть и газ. Это означает более высокие производственные затраты для фермеров и более высокие расходы для предприятий пищевой промышленности и других участников цепочки поставок. Неясно, как далеко правительство зайдет в контроле над ценами, поскольку до сих пор придерживалось политики невмешательства. Но призывы к большему вмешательству могут усилиться по мере углубления кризиса стоимости жизни в ближайшие месяцы.


Источник: expats.cz

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