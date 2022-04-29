Профсоюзы в Чехии требуют с июля увеличить минимальную зарплату до 18 200 крон

Чешско-моравская конфедерация профсоюзов (ČMKOS) требует внепланового повышения минимальной заработной платы с июля из-за высокой инфляции на 2000 крон — с 16 200 до 18 200 крон.

Об этом заявил глава ČMKOS Йозеф Стршедула на съезде профсоюзного штаба. Потребительские цены в марте выросли в Чехии на 12,7% в годовом исчислении.

Размер минимальной заработной платы регулируется правительством отдельным постановлением. По данным Минтруда, минимальную зарплату в Чехии получают около 139 тысяч человек. Сумма увеличивалась в последний раз в январе 2022 года — минимальная зарплата была повышена на 1000 крон, до 16 200 крон.

«Мы просим повышения минимальной зарплаты до 18 200 крон с июля. Необходимо посмотреть, насколько высока инфляция», — сказал Стршедула. Он отметил, что в этом году профсоюзы уже требовали повышения до 18 000 крон. Во время встречи он пригрозил возможными акциями протеста. «Мы готовы, у нас есть инструменты», — добавил он. Однако, по словам главы ČMKOS, профсоюзы предпочитают переговоры.

В программном заявлении правительство Чехии предусмотрело введение формулы регулярной оценки самых низких доходов. В последний избирательный период это планировало и тогдашнее правительство Андрея Бабиша, которое не смогло согласовать модель с профсоюзами и работодателями.

Источник: ceskenoviny.cz

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