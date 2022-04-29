«Из России у нас нет ни одного покупателя квартиры в Чехии», говорит глава Skanska Reality

Числа, расчеты и сравнения. Компании по недвижимости сейчас больше всего обратили внимание на цифры в своих проектах.
«Сейчас все пересчитывается. Нам нужно выяснить, насколько сходятся ли цифры проекта, с тем, что мы ожидали до кризиса», — говорит Петр Михалек, генеральный директор Skanska Reality, в интервью для шоу и подкаста Agenda. Ключевые материалы, такие как стальная арматура, цемент или изоляция, сейчас растут в цене на десятки и сотни процентов.
«Строительные компании и подрядчики сейчас в ожидании, они не хотят прямо сейчас подтверждать ни цену, ни сроки, ни какие-то условия сдачи строительства. На данный момент нам как инвесторам тоже приходится ждать и пересчитывать, во сколько нам обойдутся проекты», — добавляет Михалек.
Компания ждет начала строительства нового проекта Modřanský cukrovar. Его планируют начать в мае или июне, но и здесь предстоит еще раз все финально пересчитать. Однако уже известно наверняка, что стоимость строительства первой очереди вырастет на десятки миллионов по сравнению с первоначальными 0,5 миллиардами крон.
Насколько за это время подорожало строительство и сместились поставки? Не могли бы вы привести конкретный пример из вашего строительства?
К сожалению, строительство постоянно дорожает. Вопрос можно разделить на две категории. В первую входят проекты, которые уже строятся и запущены в прошлом. Во втором — до начала строительства.
Что касается первой категории, я считаю, что последствия роста цен на строительство и недоступность некоторых материалов не окажут критического влияния на завершение этих проектов.
Потому что все материалы уже куплены заранее?
Точно. К этому подготовились многие генподрядчики и их субподрядчики. Последствия, конечно, будут, но они не будут критическими, как, например, крупная задержка или подорожание.
А вторая категория?
Там немного сложнее, проекты только начинаются. Трудно определить, сколько продлится задержка и насколько вырастут цены.
Ключевые материалы дорожают на десятки процентов
Но уже сейчас можно увидеть некоторое увеличение и задержку…
Это так, особенно в отношении основных материалов, таких как армирование бетона, цемент или изоляционные материалы. Эти материалы дорожают на десятки, а некоторые и на сотни процентов, что означает, что строительные компании и подрядчики теперь в ожидании. Они не хотят подтверждать ни цену, ни дату, ни какие-либо условия сдачи строительства. На данный момент мы, как инвесторы, также должны ждать и пересматривать расходы всех проектов, которые мы хотели запускать.
Итак, проекты, которые должны были начаться в ближайшее время, отложены или заморожены, и вы ждете, когда будет перерасчёт?
Нельзя сказать, что они отложены или остановлены, но в данный момент они пересчитываются. Нам нужно выяснить, насколько сходятся результаты проекта с тем, как мы ожидали до кризиса.
И как обстоят дела до сих пор?
Пока все получается.
Вы еще не принимали решения остановить проект?
Конечно нет. Мы продолжаем придерживаться наших планов и хотим начать несколько проектов в этом году. Придерживаться планов — это лучший ответ в это динамичное, трудно предсказуемое время. Конечно, мы должны тщательно подходить к рассчётам.
Пока все сходится, но вы же сами говорите, что материалы дороже на десятки процентов. Так насколько идет подорожание?
Я не могу ответить, сколько это стоит на конкретном проекте. У нас пока нет перерасчета цен. Нашим следующим проектом будет Modřanský cukrovar, где в мае мы ожидаем пересмотренное предложение относительно того, как может выглядеть уровень цен.
Судя по ценам, которые вы видите, что получается?
Рост может составлять порядка десятков процентов от общей стоимости строительства.
И вы все равно пойдете на это?
Несмотря на все, верим, что можем запускать проект.
Итак, какие инвестиции вы изначально планировали в случае Modřanský cukrovar и какие планируете сейчас?
Если говорить о первом этапе, то объем затрат составил более полумиллиарда крон. Может случиться так, что дополнительно потребуются десятки миллионов крон.
Сколько квартир вы продали на данный момент?
Хотя мы еще не приступили к строительству, а ведутся только подготовительные работы, мы уже продали 50 квартир из 120. То есть более 40%.
Правда ли, что вы ограничиваете соискателей только одной квартирой?
Да, мы выбрали такую бизнес-стратегию. Для нас также важно, какое сообщество там формируется. Когда приходит «multi buyer», то он имеет большое влияние в ассоциации владельцев, что может сказаться как положительно, так и отрицательно.
А какой интерес к новым квартирам на данный момент? Теперь, в эти дни, когда мы говорим о недоступной ипотеке, высокой инфляции...
Интерес не падает. Основная причина – текущий спрос и предложение на пражском рынке. Спрос по-прежнему высок, интерес к покупке нового жилья огромен. Кроме того, недостаточно предложений. Это очень сильный аспект, который связан с тем, насколько сложны процессы получения разрешений.
Люди колеблются, но заинтересованы в жилье
Значит, вы еще не заметили ни малейшего отклонения от высокого спроса?
Мы заметили, что люди сейчас колеблются, но это не значит, что они не заинтересованы в новом жилье. Рынок не изменился. Но люди следят за ситуацией — что происходит с инфляцией, с процентными ставками по ипотечным кредитам и что происходит в политике и в Украине.
Мы провели опрос, где нас интересовало текущее поведение клиентов. Обнаружились интересные итоги — половина людей по-прежнему воспринимают инвестиции в новое жилье как самые выгодные и в то же время самые безопасные. Это требует времени. Многие люди воспринимают инвестиции в недвижимость как безопасное вложение свободных денег.
Вопрос в том, сколько людей смогут себе это позволить…
Это так. Конечно, есть люди, которые имеют свой свободный капитал и хотят его вложить в это жилье.
Так вы еще не чувствуете падения интереса?
Нет, падения интереса точно нет. Что изменилось, так это то, что люди теперь больше думают о том, когда и как быстро перейти к покупке недвижимости.
Русские? У нас нет ни одного российского клиента
Российские граждане и предприниматели много вложили в Прагу, насколько велик их интерес сейчас?
Все изменилось во время ковида. Отток клиентов из постсоветских стран был большим и очень быстро вытеснялся чешскими клиентами. Это продолжается и сейчас. После начала войны на Украине должен сказать, что у нас нет ни одного российского клиента.
А сколько их было раньше?
До войны это количество исчислялось в малом проценте, а до ковида это зависело от проекта. Например, в привлекательных проектах в центре были десятки процентов.
Цена за метр? 145 тысяч и выше
Какова цена квадратного метра в Modřanský cukrovar и как вырастет цена за метр в этом году?
На данный момент цена у нас около 137 000 с учетом НДС. Это все еще ниже среднего показателя по рынку. В первом квартале цена на рынке последовательно росла – сейчас она составляет в среднем 145 000 с учетом НДС. Мы ожидаем, что она продолжит расти в порядке процентных единиц.
Мы говорили о том, что предложений недостаточно по сравнению со спросом. Не изменится ли это сейчас? Может наступить глубокая рецессия, возможно кризис…
Трудно предсказать. Предложение низкое, оно было рекордно низким даже в прошлом году, который был на удивление очень плодотворным с точки зрения продаж. К сожалению, предложение в Праге постоянно низкое.
Я приведу пример. Как Skanska, мы также работаем в Центральной Европе в Польше. Сравним Прагу и Варшаву. Варшава, столица Польши, не немного больше Праги, но уже давно продает более 20 000 новых квартир в год.
В нашей стране в прошлом году было около семи с половиной тысяч, а в первом квартале этого года было продано чуть больше тысячи квартир. Мы ожидаем, что в этом году продажа может снова составить около пяти с половиной тысяч – на уровне прошлых лет.
Источник: seznamzpravy.cz
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