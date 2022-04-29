«Из России у нас нет ни одного покупателя квартиры в Чехии», говорит глава Skanska Reality

Даже в нынешний кризис недостатка в желающих приобрести новые квартиры нет. Однако среди них отсутствуют российские предприниматели. Если еще до ковида десятки процентов заказчиков из РФ были заинтересованы в проектах в центре Праги, то сейчас у Skanska нет ни одного желающего.

Числа, расчеты и сравнения. Компании по недвижимости сейчас больше всего обратили внимание на цифры в своих проектах.

«Сейчас все пересчитывается. Нам нужно выяснить, насколько сходятся ли цифры проекта, с тем, что мы ожидали до кризиса», — говорит Петр Михалек, генеральный директор Skanska Reality, в интервью для шоу и подкаста Agenda. Ключевые материалы, такие как стальная арматура, цемент или изоляция, сейчас растут в цене на десятки и сотни процентов.

«Строительные компании и подрядчики сейчас в ожидании, они не хотят прямо сейчас подтверждать ни цену, ни сроки, ни какие-то условия сдачи строительства. На данный момент нам как инвесторам тоже приходится ждать и пересчитывать, во сколько нам обойдутся проекты», — добавляет Михалек.

Компания ждет начала строительства нового проекта Modřanský cukrovar. Его планируют начать в мае или июне, но и здесь предстоит еще раз все финально пересчитать. Однако уже известно наверняка, что стоимость строительства первой очереди вырастет на десятки миллионов по сравнению с первоначальными 0,5 миллиардами крон.

Насколько за это время подорожало строительство и сместились поставки? Не могли бы вы привести конкретный пример из вашего строительства?

К сожалению, строительство постоянно дорожает. Вопрос можно разделить на две категории. В первую входят проекты, которые уже строятся и запущены в прошлом. Во втором — до начала строительства.

Что касается первой категории, я считаю, что последствия роста цен на строительство и недоступность некоторых материалов не окажут критического влияния на завершение этих проектов.

Потому что все материалы уже куплены заранее?

Точно. К этому подготовились многие генподрядчики и их субподрядчики. Последствия, конечно, будут, но они не будут критическими, как, например, крупная задержка или подорожание.

А вторая категория?

Там немного сложнее, проекты только начинаются. Трудно определить, сколько продлится задержка и насколько вырастут цены.

Ключевые материалы дорожают на десятки процентов

Но уже сейчас можно увидеть некоторое увеличение и задержку…

Это так, особенно в отношении основных материалов, таких как армирование бетона, цемент или изоляционные материалы. Эти материалы дорожают на десятки, а некоторые и на сотни процентов, что означает, что строительные компании и подрядчики теперь в ожидании. Они не хотят подтверждать ни цену, ни дату, ни какие-либо условия сдачи строительства. На данный момент мы, как инвесторы, также должны ждать и пересматривать расходы всех проектов, которые мы хотели запускать.

Итак, проекты, которые должны были начаться в ближайшее время, отложены или заморожены, и вы ждете, когда будет перерасчёт?

Нельзя сказать, что они отложены или остановлены, но в данный момент они пересчитываются. Нам нужно выяснить, насколько сходятся результаты проекта с тем, как мы ожидали до кризиса.

И как обстоят дела до сих пор?

Пока все получается.

Вы еще не принимали решения остановить проект?

Конечно нет. Мы продолжаем придерживаться наших планов и хотим начать несколько проектов в этом году. Придерживаться планов — это лучший ответ в это динамичное, трудно предсказуемое время. Конечно, мы должны тщательно подходить к рассчётам.

Пока все сходится, но вы же сами говорите, что материалы дороже на десятки процентов. Так насколько идет подорожание?

Я не могу ответить, сколько это стоит на конкретном проекте. У нас пока нет перерасчета цен. Нашим следующим проектом будет Modřanský cukrovar, где в мае мы ожидаем пересмотренное предложение относительно того, как может выглядеть уровень цен.

Судя по ценам, которые вы видите, что получается?

Рост может составлять порядка десятков процентов от общей стоимости строительства.

И вы все равно пойдете на это?

Несмотря на все, верим, что можем запускать проект.

Итак, какие инвестиции вы изначально планировали в случае Modřanský cukrovar и какие планируете сейчас?

Если говорить о первом этапе, то объем затрат составил более полумиллиарда крон. Может случиться так, что дополнительно потребуются десятки миллионов крон.

Сколько квартир вы продали на данный момент?

Хотя мы еще не приступили к строительству, а ведутся только подготовительные работы, мы уже продали 50 квартир из 120. То есть более 40%.

Правда ли, что вы ограничиваете соискателей только одной квартирой?

Да, мы выбрали такую бизнес-стратегию. Для нас также важно, какое сообщество там формируется. Когда приходит «multi buyer», то он имеет большое влияние в ассоциации владельцев, что может сказаться как положительно, так и отрицательно.

А какой интерес к новым квартирам на данный момент? Теперь, в эти дни, когда мы говорим о недоступной ипотеке, высокой инфляции...

Интерес не падает. Основная причина – текущий спрос и предложение на пражском рынке. Спрос по-прежнему высок, интерес к покупке нового жилья огромен. Кроме того, недостаточно предложений. Это очень сильный аспект, который связан с тем, насколько сложны процессы получения разрешений.

Люди колеблются, но заинтересованы в жилье

Значит, вы еще не заметили ни малейшего отклонения от высокого спроса?

Мы заметили, что люди сейчас колеблются, но это не значит, что они не заинтересованы в новом жилье. Рынок не изменился. Но люди следят за ситуацией — что происходит с инфляцией, с процентными ставками по ипотечным кредитам и что происходит в политике и в Украине.

Мы провели опрос, где нас интересовало текущее поведение клиентов. Обнаружились интересные итоги — половина людей по-прежнему воспринимают инвестиции в новое жилье как самые выгодные и в то же время самые безопасные. Это требует времени. Многие люди воспринимают инвестиции в недвижимость как безопасное вложение свободных денег.

Вопрос в том, сколько людей смогут себе это позволить…

Это так. Конечно, есть люди, которые имеют свой свободный капитал и хотят его вложить в это жилье.

Так вы еще не чувствуете падения интереса?

Нет, падения интереса точно нет. Что изменилось, так это то, что люди теперь больше думают о том, когда и как быстро перейти к покупке недвижимости.

Русские? У нас нет ни одного российского клиента

Российские граждане и предприниматели много вложили в Прагу, насколько велик их интерес сейчас?

Все изменилось во время ковида. Отток клиентов из постсоветских стран был большим и очень быстро вытеснялся чешскими клиентами. Это продолжается и сейчас. После начала войны на Украине должен сказать, что у нас нет ни одного российского клиента.

А сколько их было раньше?

До войны это количество исчислялось в малом проценте, а до ковида это зависело от проекта. Например, в привлекательных проектах в центре были десятки процентов.

Цена за метр? 145 тысяч и выше

Какова цена квадратного метра в Modřanský cukrovar и как вырастет цена за метр в этом году?

На данный момент цена у нас около 137 000 с учетом НДС. Это все еще ниже среднего показателя по рынку. В первом квартале цена на рынке последовательно росла – сейчас она составляет в среднем 145 000 с учетом НДС. Мы ожидаем, что она продолжит расти в порядке процентных единиц.

Мы говорили о том, что предложений недостаточно по сравнению со спросом. Не изменится ли это сейчас? Может наступить глубокая рецессия, возможно кризис…

Трудно предсказать. Предложение низкое, оно было рекордно низким даже в прошлом году, который был на удивление очень плодотворным с точки зрения продаж. К сожалению, предложение в Праге постоянно низкое.

Я приведу пример. Как Skanska, мы также работаем в Центральной Европе в Польше. Сравним Прагу и Варшаву. Варшава, столица Польши, не немного больше Праги, но уже давно продает более 20 000 новых квартир в год.

В нашей стране в прошлом году было около семи с половиной тысяч, а в первом квартале этого года было продано чуть больше тысячи квартир. Мы ожидаем, что в этом году продажа может снова составить около пяти с половиной тысяч – на уровне прошлых лет.

Источник: seznamzpravy.cz