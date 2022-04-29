Пражская православная епархия решила уволить 40% служащих

​Пражская православная епархия объявила, что увольняет 52 священнослужителей, то есть 40% служащих. Моравская часть православных считает процедуру незаконной. При этом по реституции православная церковь должна получить более одного миллиарда крон.

«Уважаемые священнослужители и отцы, в приложении направляю вам Решение и Информацию работодателя о принятых организационных изменениях в Пражской Православной Епархии», — начинается электронное письмо, отправленное православному духовенству в четверг днем ​​секретарем Пражской православной епархии Елены Гриховой.

В нем сообщается, что архиепископ Михал Дандар приступил к массовому сокращению священнослужителей. В качестве причины он назвал необходимость общего снижения затрат, снижения доходов, а также конфликт на Украине. По его словам, в этих условиях невозможно работать в долгосрочной перспективе.

При этом в рамках реституции православные имеют право на 1,1 миллиарда крон в течение тридцати лет. В 2020 году Пражская епархия получила 280 миллионов крон.

Все 52 псалмопевца, которые помогают священникам в церковном управлении, поют во время богослужений или читают Священное Писание, лишатся работы.Пражская православная епархия заранее сообщила о решении о коллективных увольнениях в региональное бюро труда.

В конце февраля 2013 года тогдашний премьер-министр Петр Нечас подписал соглашение о разделе имущества с церквями и религиозными обществами. В документе Чехия обязалась выплатить Православной церкви на чешских землях 1,1 миллиарда крон в течение тридцати лет. К 2020 году Пражская епархия получила 280 миллионов, получая около 30 миллионов в год. Сами священнослужители не знают, куда идут деньги.

«Это возмутительно, незаконно и аморально», — прокомментировал увольнение епископ Шумперкский Исаия, викарий Оломоуцко-Брненской православной епархии.

«Михал Дандар принимает решения и действует без разрешения епархиального совета, что само по себе противоречит чешскому и каноническому праву. Тем более, что упомянутая причина, конфликт на Украине, смехотворна. Какое отношение к войне имеют жалования священнослужителей?» — недоумевает епископ Исаия.

Епископ Исаия поздравил посла Украины в Чехии Евгения Перебайниса с пасхальными праздниками и заверил его в своей поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Пражская Православная Епархия – главная епархия Православной Церкви на чешских землях и в Словакии – в электронном письме, адресованном духовенству, в конце апреля раскрыла структуру и количество сотрудников. Есть 8 административных сотрудников, 75 священнослужителей и 52 псалмопевца.

«Православная церковь, как единственная церковь в Чехии, не имеет утвержденной экономической стратегии, хозяйственного порядка или внутреннего законодательства. Кроме того, в ней нет административных и контрольных органов», — рассказал мужчина, который был знаком с ее управлением во время своего пребывания в церкви.

Источник: seznamzpravy.cz