Правительство ошиблось. Единовременную выплату 5000 крон на ребенка получат меньше семей, чем было заявлено

​Право на единовременную выплату в размере 5000 крон на одного ребенка будут иметь семьи с годовым доходом менее одного миллиона крон до вычета налогов. Ранее правительство объявило, расчет производится, исходя из чистого годового дохода.

Первоначальную информацию сегодня откорректировал министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL). Таким образом, количество семей, имеющих право на получение пособия, будет сокращено по сравнению с первоначальным планом.

Правительство объявило о своем намерении выплатить 5000 крон на ребенка в возрасте до 18 лет семьям с доходом до одного миллиона крон поздно вечером в среду после своего заседания. Мера призвана смягчить последствия высокой инфляции.

«Помощь семьям распространяется на тех, чей доход составляет до одного миллиона крон брутто. На пресс-конференции я сообщил неточную информацию, за что приношу свои извинения», — написал сегодня Юречка в Twitter. Он добавил, что в документах у него были указаны и другие варианты, поэтому он ошибся.

Финансовая поддержка будет предназначена для семей со среднемесячным доходом в размере 83 333 крон брутто. Чистая сумма дохода меньше после уплаты налогов и сборов. По данным статистического управления, средняя брутто-зарплата за весь прошлый год составила 37 839 крон, в последнем квартале прошлого года она достигла 40 135 крон. Таким образом, доход домохозяйств, имеющих право на получение запланированных 5000 крон, выше двух средних заработков.

Пока неясно, как именно будет выглядеть пособие, кто будет его выплачивать и как оно будет документально оформлено. Правила должны быть утверждены в законопроекте, подготовленном Министерством труда. На выплату пособий предусмотрено 10,5 миллиардов крон. Выплатами обычно занимаются бюро по трудоустройству.

Источник ceskenoviny.cz