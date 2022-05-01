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Sberbank CZ не подал апелляцию на решение ЧНБ об отзыве лицензии

Sberbank CZ не подал апелляцию на решение ЧНБ об отзыве лицензии

420on.cz 68
​Sberbank CZ не будет подавать апелляцию на решение Национального банка Чехии об отзыве лицензии, поэтому, скорее всего, произойдет ликвидация банка.
Sberbank CZ не подал апелляцию на решение ЧНБ об отзыве лицензии

Об этом заявил Ян Хайнц, директор по коммуникациям Sberbank CZ.

28 февраля Чешский национальный банк (ЧНБ) предпринял шаги по отзыву лицензии Sberbank CZ, который связан с Россией. Причиной стало ухудшение положения Sberbank CZ из-за оттока депозитов после начала российского вторжения в Украину.

По словам Хайнца, причиной отказа от подачи апелляции является уверенность в том, что в сложившихся обстоятельствах это лучшее решение для всех его кредиторов и клиентов, общественных интересов и стабильности чешского финансового рынка.

«Руководство Sberbank CZ убеждено, что отказ от подачи заявления о ликвидации предотвратит дальнейшее продление нынешнего чрезвычайного положения Sberbank CZ и дальнейшее углубление негативных последствий санкций для деятельности банка», — сказал он.

14 апреля ЧНБ решил отозвать банковскую лицензию Sberbank CZ. 29 апреля — последний день, когда Sberbank CZ смог подать апелляцию на это решение.

Sberbank CZ ожидает, что ЧНБ как можно скорее предпримет все необходимые шаги, чтобы удовлетворить требования кредиторов банка, начиная с назначения ликвидатора банка.

Sberbank CZ по-прежнему готов тесно сотрудничать с ЧНБ, чтобы как можно быстрее рассчитаться с активами банка и урегулировать долги перед кредиторами, добавил Хайнц.

«В случае, если Сбербанк не подаст апелляцию, в понедельник мы объявим, что решение об отзыве банковской лицензии является окончательным», — заявила в пятницу E15.cz пресс-секретарь ЧНБ Маркета Фишерова.

Sberbank CZ принадлежит российскому Сбербанку через австрийский Sberbank Europe. Деятельность банка была парализована после того, как 24 февраля Россия начала военное нападение на Украину. В отделениях банка в Чехии тогда образовались очереди из желающих закрыть счет и забрать вклады. Впоследствии Sberbank CZ объявил о закрытии отделений и приостановке банковских операций. В марте российский Сбербанк заявил, что уходит с европейского рынка.

В марте была запущена выплата депозитных компенсаций от Sberbank CZ для клиентов банка. Затем, 22 апреля, начались выплаты так называемым институциональным клиентам, таким как поставщики платежных услуг или исполнители. Деньги выплачиваются через Систему гарантий финансового рынка через отделения Komerční banka, но не более 2 499 500 крон на одного вкладчика.

В отдельных случаях клиенты могут запросить более высокую компенсацию, но в противном случае клиентам с большей суммой депозита придется ждать, пока ликвидация банка не будет урегулирована.

Некоторые регионы и муниципалитеты также имели деньги в Sberbank CZ. Например, у администрация края Высочина в банке осталось 2,4 миллиарда крон.

Источник: novinky.cz

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Темы
банки Чехия Сбербанк
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