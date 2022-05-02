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Из-за инфляции чехи стали больше экономить

Из-за инфляции чехи стали больше экономить

420on.cz 70
​В этом году чехи тратят больше денег на еду, домашнее хозяйство и домашних животных. И, наоборот, жители страны стали экономить на подарках и меньше откладывать денег.
Из-за инфляции чехи стали больше экономить

Это следует из сравнения структуры расходов пользователей компании Creditas, согласно которому рост цен начинает оказывать существенное влияние на потребительское поведение.

«По сравнению с первым кварталом этого года и прошлого года расходы, связанные с домохозяйством, увеличились больше всего — на 38%. На это влияет как рост цен на энергию, так и рост цен на строительные работы и материалы, мебель и бытовую технику», — сказал главный экономист Creditas Петр Дуфек. Расходы на продукты питания и домашних животных увеличились на 14%. С другой стороны, чехи потратили на подарки на 25% меньше денег, чем раньше. На 16% снизилась доля сбережений.

«Чехи продолжают откладывать деньги, но по сравнению с первым кварталом прошлого года прирост сбережений был ниже. Конечно, в этом играет роль сокращение количества денег, которые вообще можно сберегать в периоды роста инфляции. Некоторые пока колеблются из-за последствий ситуации в Украине с более долгосрочными вложениями и ориентируются в первую очередь на срочные или сберегательные вклады», — отметил Дуфек.

По его словам, рост расходов на продукты питания, значительно превышающий инфляцию, можно объяснить не только их подорожанием, но и тем, что люди вернулись в гипермаркеты, где покупки относятся к категории «продукты питания». В первом квартале 2021 года закупки значительно ограничили локдауны из-за пандемии коронавируса.

Снижение трат коснулось пункта подарков. В сумме их стало на 27 % меньше. Снижение количества купленных подарков было меньше — всего на 20%. «Мы можем просто сказать, что чехи купили меньше подарков в первом квартале, но немного дороже, чем год назад», — сказал Зденек Гроссман, директор по цифровому банкингу Creditas.

В целом данные свидетельствуют о том, что инфляция в значительной степени меняет поведение потребителей и, вероятно, продолжит это делать. Доля расходов на жилье значительно возрастет в этом и, возможно, в следующем году за счет расходов, которые домохозяйства тратили в последние годы на отдых или сбережения.

Источник: novinky.cz

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Темы
подарки Чехия инфляция магазины деньги продукты
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