Лучше половину, но сейчас. Клиенты Sberbank CZ начали продавать дебиторскую задолженность

Фонд IFIS начал выкуп дебиторской задолженности Sberbank CZ. За два дня к продаже проявили интерес клиенты с банковскими депозитами на сумму более 500 миллионов крон. Они согласны получить сейчас половину от вложенных средств, чем ждать, выплатят ли им всю сумму после ликвидации банка.

Фонд IFIS первым стал выкупать дебиторскую задолженность Sberbank CZ, которому Чешский национальный банк отозвал лицензию. Решение пока не вступило в законную силу, однако по прогнозам экспертов банк ожидает ликвидация. Обжаловать решение ЧНБ Sberbank CZ не планирует.

Дебиторская задолженность клиентов возникла в основном из депозитов на счетах, остатки на которых превышали лимит в 2,5 миллиона крон (вклады до этой суммы застрахованы государством).

В настоящее время IFIS предлагает кредиторам выкуп в размере половины номинальной стоимости. По словам Марека Индры, юриста из Брно и основного акционера компании, речь идет о дебиторской задолженности на сумму около 50 миллиардов крон.

В настоящее время фонд регистрирует заинтересованность вкладчиков в продаже дебиторской задолженности на сумму более 500 миллионов крон. «Большинство из них — компании, примерно пятая часть — частные лица», — сказал Индра.

Фонд не ожидает большого интереса со стороны муниципалитетов из-за сложного согласования возможной продажи их дебиторской задолженности.

«Ранее клиенты Сбербанка обращались к нам индивидуально по поводу возможности продажи нашей дебиторской задолженности или помощи в погашении взаимных обязательств и дебиторской задолженности. IFIS впервые урегулировал собственный кредитный риск, когда дошел до выдачи расписки о прекращении кредитных обязательств», — сказал Индра.

В соответствии с правилами страхования вкладов клиенты имели право на компенсацию в эквиваленте до 100 000 евро (2,5 миллиона крон), а в некоторых случаях — до 200 000 евро (5 миллионов крон). Остальные вклады сверх этой суммы сейчас заморожены в банке до погашения Сбербанком своих дебиторских задолженностей и обязательств.

По словам Индры, исходя из практики, даже если начнется ликвидация, удовлетворение дебиторской задолженности по незастрахованным вкладам не будет выполнено до наступления неплатежеспособности.

«Весь процесс может занять несколько лет, и выполнение, вероятно, покроет только пропорциональную часть дебиторской задолженности, в основном в зависимости от успешности продажи кредитов и других активов банка. Поэтому мы ожидаем, что некоторые кредиторы предпочтут деньги сразу после долгого ожидания с неопределенным результатом», — добавил Индра.

Фонд IFIS участвует в крупном производстве по делу о несостоятельности. Например, это один из крупнейших кредиторов Arca Investment. В ее случае кредиторами была признана дебиторская задолженность почти на 16 миллиардов крон.

В случае со Sberbank CZ объем зарегистрированной дебиторской задолженности, вероятно, будет значительно выше. На конец сентября 2021 года общий баланс банка составлял 85,5 млрд крон. Крупнейшими статьями активов были кредиты (73,4 млрд крон), денежные средства и депозиты в банках (6,7 млрд крон) и финансовые активы (2,6 млрд крон).

Депозиты составили почти 75 млрд крон, акционерный капитал — 6,8 млрд крон, а нераспределенная прибыль — 2,2 млрд крон. Клиенты с депозитами на сумму 24,2 миллиарда крон имели право на получение выплаты из гарантийного фонда. Осталось еще почти 50 миллиардов, на которые могут претендовать клиенты.

Последним крупным банкротством банка на чешском рынке стало дело Union Bank в 2003 году, когда было объявлено о банкротстве из-за недостаточности активов. В 2004 году кредиторы получили около 20% признанной дебиторской задолженности и еще примерно 10% — в 2010 году. Ликвидация Union Bank не завершена до сих пор.

Источник: seznamzpravy.cz