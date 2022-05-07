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Чехия заняла второе место в рейтинге биткоин-трейдеров, уступив только Франции

Чехия заняла второе место в рейтинге биткоин-трейдеров, уступив только Франции

anastasiia_kn 48
Согласно исследованию Invezz, хотя в биткойн инвестируют всего 2,2% жителей Чешской Республики, они получают весьма высокую прибыль. За год каждый инвестор заработал в среднем 1 259 долларов, или около 29 000 крон.
Чехия заняла второе место в рейтинге биткоин-трейдеров, уступив только Франции

Эксперты связывают успех биткойна, что чехи стояли у истоков этой самой известной криптовалюты.

В своем исследовании Invezz использовали данные Chainalysis, Worldometers и TripleA. Каждая из 23 опрошенных стран получила баллы по трем показателям — доход на душу населения, доход инвестора и процент граждан, инвестирующих в криптовалюту в стране. Окончательный рейтинг определялся по общему среднему показателю.

Таким образом, Франция стала лучшим биткойн-трейдером, а Чехия заняла второе место. 

«Франция была выше среднего по всем трем показателям, как по доле населения, инвестирующей в криптовалюты, так и по прибыли от биткойнов на одного инвестора и прибыли от биткойнов на одного гражданина», — говорится в исследовании. Чехия, хотя и имеет лучшие результаты, чем Франция, по двум показателям, заняла второе место из-за меньшего количества инвесторов. Только 2,2% населения инвестируют в биткойн в Чехии и 3,3% во Франции.

Однако, в отличие от Франции, доходы здесь значительно выше. Инвесторы здесь за год заработали на биткойнах 1 259 долларов (примерно 29 000 крон), а во Франции в среднем всего 275 долларов (6 300 крон). Первое место по этому показателю заняла Швейцария, где инвесторы заработали 1268 долларов.

Соединенные Штаты занимают первое место по совокупным реализованным доходам от торговли биткойнами, при этом общий доход достигает 4,1 миллиарда долларов. Согласно исследованию, этот показатель высок из-за большой численности населения США. США заняли десятое место в общем рейтинге.

Мартин Кисела, аналитик портала Trhy.cz, добавляет: «Чехия является одним из лидеров в области криптовалют. Ряд инноваций исходит от нас и Словакии. У нас здесь много экспертов в области технологий, которые помогли начать и внедрять инновации во всю криптовалютную индустрию», — говорит Кисела.

По его словам, есть даже предположение, что создателем биткойна, настоящая личность которого до сих пор неизвестна, может быть один из чешских технических экспертов и программистов.

Исследование Invezz подтвердило, что Европа является доминирующей в торговле биткойнами. Европейские страны заняли шесть из семи первых мест. Единственным исключением среди них является Канада на четвертом месте.

Средняя доходность на одного инвестора в Европе составляет 453 доллара (примерно 10 400 крон), а в Северной Америке — всего 240 долларов. 

В Украине самый большой процент криптоинвесторов — 12,7%. Но доходность составляет всего 72 доллара на одного инвестора.


Источник: zpravy.aktualne.cz

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