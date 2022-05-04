В Чехии предприниматели и компании подали 2,5 миллиона налоговых деклараций, треть из них — онлайн

​По данным на 4 мая, индивидуальные предприниматели и компании в Чехии подали около 2,5 миллионов налоговых деклараций за 2021 год, или 88% от общего ожидаемого числа.

Бумажную декларацию нужно было подать до пятницы, 1 апреля 2022 года, в электронном виде — до 2 мая. Срок до 1 июля предусмотрен для тех, кто пользуется услугами налогового консультанта. Тот же крайний срок применяется к компаниям, которые по закону обязаны проводить аудит своей финансовой отчетности.

На данный момент компании представили в финансовую администрацию 347 981 декларацию, из которых 320 235 в электронном виде. Физические лица подали примерно 2,1 миллиона деклараций, из которых 650 900 были представлены в электронном виде.

В то же время администрация объявила сегодня, что по более одному миллиона заявлений произведены выплаты за переплату подоходного налога с населения на общую сумму 14,3 миллиарда крон. За аналогичный период прошлого года было подано 874 000 заявлений на общую сумму сумму 11,6 миллиарда крон.

Налоговые органы не штрафуют предпринимателей, если срок сдачи налоговой декларации был нарушен на пять рабочих дней. Последующие штрафы за каждый день просрочки составляют 0,05% уплаченного налога или 0,01% установленного налогового убытка за каждый последующий день просрочки. Максимальный штраф составляет 5%. Если налоговая декларация вообще не сдана, даже по запросу налоговой, штраф составляет минимум 500 крон и максимум 300 000 крон.

В прошлом году администрация зарегистрировала около 2,9 миллиона деклараций по налогу на прибыль в 2020 году. Из них 2,3 млн от физических лиц и 530 000 от компаний. Примерно столько же администрация ожидает и в этом году.

Источник: ceskenoviny.cz

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