Большинство чехов довольны своей работой, но не сопротивляются переменам

​Три четверти чешских сотрудников довольны своей работой. Традиционно таких большинство среди сотрудников ИТ-сферы. Наоборот, работники на производстве или в сфере маркетинга чувствуют себя на работе не очень хорошо. Несмотря на то, что работа у подавляющего большинства чехов связана с положительными эмоциями, оставаться на своем рабочем месте хотят лишь 45%.

В Чехии преобладают довольные сотрудники, и, как показали неоднократные исследования предпочтений сотрудников Grafton Recruitment, их количество практически не меняется. Как и в прошлом году, в этом году почти 75% людей довольны своей работой.

Среди наиболее довольных — люди, работающие в сфере ИТ и бизнес-услуг, имеющие любимую работу и работающие в дружном коллективе.

Однако это не меняет того факта, что только 45% из 1500 опрошенных по всей Чешской Республике по-прежнему хотят трудиться у своего работодателя. 22% активно ищут новую работу, еще треть открыта для хорошего предложения.

Наиболее распространенной причиной возможного изменения является недостаточная финансовая мотивация, на которую жалуются почти две трети сотрудников, в основном на производстве.

Каждый второй человек жалуется на стресс и много работы. Люди из бизнеса и маркетинга борются больше всего, а люди, работающие в сфере бизнес-услуг, — меньше всего. Усталость и истощение затем демотивируют почти треть респондентов к более высокой производительности.

«Сверхурочная работа, которую часто приходится выполнять 20% сотрудников, также отражается на растущем уровне стресса и переутомления. Другая половина хотя бы изредка работает сверх своих обязанностей, а 10% — почти никогда», — добавил Мартин Мало, директор Grafton Recruitment and GI Group.

Хорошая команда, работа, которая приносит удовольствие, и работодатель, который заботится о «своих людях», — все это относится к тем вещам, которые сотрудники ценят и которые делают их счастливыми, когда они идут на работу.

Почти 40% сотрудников жалуются на то, что их начальник не вдохновляет их и что у них нет шансов на карьерный рост.

«Все более важной потребностью чешских сотрудников является возможность совмещать работу и личную жизнь. Три пятых респондентов ощущают в этом плане поддержку со стороны своего работодателя», — добавил Мартин Мало.

«Люди, которых устраивает работодатель, любят свою работу и меньше стремятся сменить компанию.Эта поддержка возвращается к работодателям в виде более высокой удовлетворенности и лояльности сотрудников», — сказал Мартин Мало.

Более половины работодателей заботятся о своих сотрудниках, позволяя им брать отпуск для решения личных вопросов, а треть предоставляет им гибкость в том, когда и как они выполняют свою работу. Более четверти работодателей затем предоставляют своим сотрудникам возможность влиять на их рабочую нагрузку.

Источник: novinky.cz

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