Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.64
USD
23.4
RUB
0.35
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 20 °C
Большинство чехов довольны своей работой, но не сопротивляются переменам

Большинство чехов довольны своей работой, но не сопротивляются переменам

420on.cz 206
​Три четверти чешских сотрудников довольны своей работой. Традиционно таких большинство среди сотрудников ИТ-сферы. Наоборот, работники на производстве или в сфере маркетинга чувствуют себя на работе не очень хорошо. Несмотря на то, что работа у подавляющего большинства чехов связана с положительными эмоциями, оставаться на своем рабочем месте хотят лишь 45%.
Большинство чехов довольны своей работой, но не сопротивляются переменам

В Чехии преобладают довольные сотрудники, и, как показали неоднократные исследования предпочтений сотрудников Grafton Recruitment, их количество практически не меняется. Как и в прошлом году, в этом году почти 75% людей довольны своей работой.

Среди наиболее довольных — люди, работающие в сфере ИТ и бизнес-услуг, имеющие любимую работу и работающие в дружном коллективе.

Однако это не меняет того факта, что только 45% из 1500 опрошенных по всей Чешской Республике по-прежнему хотят трудиться у своего работодателя. 22% активно ищут новую работу, еще треть открыта для хорошего предложения.

Наиболее распространенной причиной возможного изменения является недостаточная финансовая мотивация, на которую жалуются почти две трети сотрудников, в основном на производстве.

Каждый второй человек жалуется на стресс и много работы. Люди из бизнеса и маркетинга борются больше всего, а люди, работающие в сфере бизнес-услуг, — меньше всего. Усталость и истощение затем демотивируют почти треть респондентов к более высокой производительности.

«Сверхурочная работа, которую часто приходится выполнять 20% сотрудников, также отражается на растущем уровне стресса и переутомления. Другая половина хотя бы изредка работает сверх своих обязанностей, а 10% — почти никогда», — добавил Мартин Мало, директор Grafton Recruitment and GI Group.

Хорошая команда, работа, которая приносит удовольствие, и работодатель, который заботится о «своих людях», — все это относится к тем вещам, которые сотрудники ценят и которые делают их счастливыми, когда они идут на работу. 

Почти 40% сотрудников жалуются на то, что их начальник не вдохновляет их и что у них нет шансов на карьерный рост.

«Все более важной потребностью чешских сотрудников является возможность совмещать работу и личную жизнь. Три пятых респондентов ощущают в этом плане поддержку со стороны своего работодателя», — добавил Мартин Мало.

«Люди, которых устраивает работодатель, любят свою работу и меньше стремятся сменить компанию.Эта поддержка возвращается к работодателям в виде более высокой удовлетворенности и лояльности сотрудников», — сказал Мартин Мало.

Более половины работодателей заботятся о своих сотрудниках, позволяя им брать отпуск для решения личных вопросов, а треть предоставляет им гибкость в том, когда и как они выполняют свою работу. Более четверти работодателей затем предоставляют своим сотрудникам возможность влиять на их рабочую нагрузку.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
Чехия работа Опрос общественного мнения
Читайте
по теме 
«Подарок Путину»: Фиктивный интернет-магазин собирает настоящие пожертвования для украинской армии из Чехии
04.05.2022 15:25 Политика
«Подарок Путину»: Фиктивный интернет-магазин собирает настоящие пожертвования для украинской армии из Чехии
266
Чехи начали экономить газ, потребление в апреле упало на 18%
04.05.2022 15:02 Экономика
Чехи начали экономить газ, потребление в апреле упало на 18%
193
Пьяный в стельку байкер попал в аварию в Брно. Полиции показал средний палец
04.05.2022 14:43 Общество
Пьяный в стельку байкер попал в аварию в Брно. Полиции показал средний палец
177
ВИДЕО: Лучшие игровые комнаты в Праге, где дети могут развлечься, а родители — отдохнуть
04.05.2022 13:28 Общество
ВИДЕО: Лучшие игровые комнаты в Праге, где дети могут развлечься, а родители — отдохнуть
313
Последние новости:
04
мая
«Подарок Путину»: Фиктивный интернет-магазин собирает настоящие пожертвования для украинской армии из Чехии
04.05.2022 15:25 Политика
«Подарок Путину»: Фиктивный интернет-магазин собирает настоящие пожертвования для украинской армии из Чехии
266
Чехи начали экономить газ, потребление в апреле упало на 18%
04.05.2022 15:02 Экономика
Чехи начали экономить газ, потребление в апреле упало на 18%
193
Пьяный в стельку байкер попал в аварию в Брно. Полиции показал средний палец
04.05.2022 14:43 Общество
Пьяный в стельку байкер попал в аварию в Брно. Полиции показал средний палец
177
ВИДЕО: Лучшие игровые комнаты в Праге, где дети могут развлечься, а родители — отдохнуть
04.05.2022 13:28 Общество
ВИДЕО: Лучшие игровые комнаты в Праге, где дети могут развлечься, а родители — отдохнуть
313
Международный день музеев пройдет в Праге 18 мая
04.05.2022 13:26 Культура
Международный день музеев пройдет в Праге 18 мая
156
Жесткое нападение на мужчину в Праге на остановке
04.05.2022 12:54 Общество
Жесткое нападение на мужчину в Праге на остановке
857
Почти 90% чехов выступают за помощь народу Украины. Более четверти считают, что премьер-министр Чехии не посещал Киев
04.05.2022 12:02 Общество
Почти 90% чехов выступают за помощь народу Украины. Более четверти считают, что премьер-министр Чехии не посещал Киев
280
В Градце-Кралове из машины при повороте выпал ребёнок
04.05.2022 11:42 Общество
В Градце-Кралове из машины при повороте выпал ребёнок
369
Учительница чешского обучает сотни украинцев одновременно. В конце занятия ей аплодировали
04.05.2022 11:21 Общество
Учительница чешского обучает сотни украинцев одновременно. В конце занятия ей аплодировали
847
В Чехии предприниматели и компании подали 2,5 миллиона налоговых деклараций, треть из них — онлайн
04.05.2022 10:57 Экономика
В Чехии предприниматели и компании подали 2,5 миллиона налоговых деклараций, треть из них — онлайн
181


Мобильная версия