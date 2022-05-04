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Чехи начали экономить газ, потребление в апреле упало на 18%

Чехи начали экономить газ, потребление в апреле упало на 18%

anastasiia_kn 193
Потребление газа в Чешской Республике в апреле снизилось почти на 18%. Таким образом, сохраняется тенденция предыдущих месяцев, когда потребление газа в первом квартале текущего года было на 11% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономят в основном домохозяйства, т. к. потребление газа в промышленности относительно стабильно. Об этом в пресс-релизе в среду заявила компания Amper Meteo, которая долгое время ведет мониторинг энергопотребления в Чешской Республике.
Чехи начали экономить газ, потребление в апреле упало на 18%

«С осени мы наблюдаем, что потребление газа стабильно ниже, чем в предыдущие годы. Но сейчас эта тенденция набирает обороты. В январе было падение менее чем на пять процентов, сейчас речь идет о снижении почти на пятую часть. Поскольку потребление газа в промышленности имеет тенденцию к относительной стабильности, понятно, что большая часть этой разницы связана с экономией на отоплении, которая мотивирована скачком цен на энергоносители», — сказал аналитик Amper Meteo Камил Райдл.

Amper Meteo не наблюдает аналогичной тенденции снижения потребления электроэнергии, которая также стала дороже, а ее фактическое потребление с поправкой на погоду за первые четыре месяца текущего года даже увеличилось на 0,6%. Одним из простых объяснений, по мнению компании, может быть то, что сократить использование электрических приборов, таких как стиральные машины или холодильники, сложнее.

Европейские страны находятся в состоянии неопределенности из-за поставок российского газа. Кремль требует оплаты за газ в рублях. Например, на прошлой неделе российская газовая компания «Газпром» прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. Свое решение она обосновала тем, что местные газовые компании PGNiG и Bulgargaz отказались платить за газ в рублях, как того требует Москва.

По данным правительства Чехии, пока нет никаких признаков того, что что-то подобное в настоящее время угрожает Чешской Республике.


Источник: novinky.cz

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