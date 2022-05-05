Средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии в мае выросла до 5,33%

​Средняя ставка по ипотечным кредитам в начале мая составляла 5,33%, следует из данных Fincentrum Hypoindex. В апреле средний показатель составлял 4,88%.

С весны Fincentrum Hypoindex обрабатывает данные по новой методике по данным на пятое число каждого месяца. Методология отражает текущую среднюю ставку предложения ипотечного кредита, который согласно новым правилам Центробанка может выдаваться только на 80% от стоимости недвижимости (ранее было 90%).

С июня прошлого года, когда Чешский национальный банк (ЧНБ) снова начал повышать ставки, средняя ставка по ипотеке выросла более чем на 2,8 процентных пункта. Правление ЧНБ примет решение о дальнейшем изменении процентных ставок на сегодняшнем заседании. «ЧНБ заявил, что снова повысит ключевую процентную ставку на своем майском заседании, поэтому совершенно очевидно, что текущие ставки не продержатся долго», — сказал Йиржи Сикора, ипотечный аналитик Fincentrum & Swiss Life Select.

Ставки по ипотеке на сумму до 80% от оценочной стоимости недвижимости с годовой фиксацией достигли в мае 5,5%, с фиксацией на три года — 5,52%. Границу в 5% преодолели ставки по ипотеке на пять (5,14%) и десять лет (5,15%).

Ежемесячный платеж по ипотеке на сумму 3,5 млн крон с фиксированным сроком в три года, сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,33% сейчас составляет 21136 крон. За последний месяц ежемесячный платеж по ипотеке увеличился более чем на 900 крон, с января этого года почти — на 2400 крон, а с июня прошлого года — почти на 5500 крон.

По его словам, если ипотечная ипотека у людей заканчивается в этом году, а они до сих пор не договорились о новой процентной ставке со своим или другим банком, им следует поторопиться. Процентные ставки по ипотечным кредитам могут подняться до шести процентов в этом году.

Источник: ceskenoviny.cz

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