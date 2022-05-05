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Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 5,75 процента

Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 5,75 процента

420on.cz 114
Чешский национальный банк (ЧНБ) повысил ключевую процентную ставку на 0,75 процентного пункта — до 5,75%, что является самым высоким уровнем с октября 1999 года. Повышая основную процентную ставку, банк пытается сдержать инфляцию. Рост потребительских цен, связанный с войной в Украине, продолжается.
Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 5,75 процента

Об этом ЧНБ сообщил на своем сайте в четверг. 

Рост на 0,75 процентных пункта выше, чем ожидалось большинством аналитиков, которые прогнозировали рост на полпроцента.

По словам главного экономиста Чешской банковской ассоциации Якуба Сейдлера, нынешняя ситуация является результатом неопределенности, связанной с войной на Украине. Таким образом, экономическое развитие представляет собой сочетание экономической стагнации с высокой инфляцией.

«Вопрос для центрального банка заключается в том, как совместить ужесточение монетарной политики с выполнением своих функций, но, с другой стороны, не слишком сильно охладить реальную экономику. В сложившейся ситуации экономика испытывает ряд неблагоприятных потрясений в области энергетики или нехватки материалов. Учитывая дальнейшее более сильное повышение процентных ставок, ЧНБ явно по-прежнему считает более важным обуздать инфляцию, чем опасаться негативных последствий более высоких ставок для реальной экономики», — сказал он.

Восьмой раз подряд Совет ЧНБ принял решение о повышении базовой процентной ставки, которая начала расти с  июня прошлого года.

Проценты по банковским депозитам и кредитам основаны на ставках центрального банка. Более высокие процентные ставки влекут за собой более дорогие кредиты, в том числе ипотечные. Средняя ставка по ипотечным кредитам в начале мая составляла 5,33%, следует из данных Fincentrum Hypoindex, тогда как в апреле средний показатель был 4,88%.

«Ожидается, что инфляция будет продолжать расти, поэтому дальнейшее повышение процентных ставок вполне реально», — полагают аналитики.

Согласно данным Чешского статистического управления, инфляция в Чешской Республике ускорилась в годовом исчислении до 12,7% в марте с 11,1% в феврале. Аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы рост продолжится, а инфляция может составить до 15%.

Источник: novinky.cz

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Темы
банки процентные ставки экономика ипотеки инфляция Чехия
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