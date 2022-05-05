Чешский национальный банк повысил ключевую ставку до 5,75 процента

Чешский национальный банк (ЧНБ) повысил ключевую процентную ставку на 0,75 процентного пункта — до 5,75%, что является самым высоким уровнем с октября 1999 года. Повышая основную процентную ставку, банк пытается сдержать инфляцию. Рост потребительских цен, связанный с войной в Украине, продолжается.

Об этом ЧНБ сообщил на своем сайте в четверг.

Рост на 0,75 процентных пункта выше, чем ожидалось большинством аналитиков, которые прогнозировали рост на полпроцента.

По словам главного экономиста Чешской банковской ассоциации Якуба Сейдлера, нынешняя ситуация является результатом неопределенности, связанной с войной на Украине. Таким образом, экономическое развитие представляет собой сочетание экономической стагнации с высокой инфляцией.

«Вопрос для центрального банка заключается в том, как совместить ужесточение монетарной политики с выполнением своих функций, но, с другой стороны, не слишком сильно охладить реальную экономику. В сложившейся ситуации экономика испытывает ряд неблагоприятных потрясений в области энергетики или нехватки материалов. Учитывая дальнейшее более сильное повышение процентных ставок, ЧНБ явно по-прежнему считает более важным обуздать инфляцию, чем опасаться негативных последствий более высоких ставок для реальной экономики», — сказал он.

Восьмой раз подряд Совет ЧНБ принял решение о повышении базовой процентной ставки, которая начала расти с июня прошлого года.

Проценты по банковским депозитам и кредитам основаны на ставках центрального банка. Более высокие процентные ставки влекут за собой более дорогие кредиты, в том числе ипотечные. Средняя ставка по ипотечным кредитам в начале мая составляла 5,33%, следует из данных Fincentrum Hypoindex, тогда как в апреле средний показатель был 4,88%.

«Ожидается, что инфляция будет продолжать расти, поэтому дальнейшее повышение процентных ставок вполне реально», — полагают аналитики.

Согласно данным Чешского статистического управления, инфляция в Чешской Республике ускорилась в годовом исчислении до 12,7% в марте с 11,1% в феврале. Аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы рост продолжится, а инфляция может составить до 15%.

Источник: novinky.cz

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