Фабрики и хлебозаводы остановятся без российского газа. У Чехии нет альтернативы.

​Чешская промышленность не смогла бы работать без природного газа. Отключение европейских стран, в том числе Чехии, от российских газопроводов было бы катастрофой для компаний. Газ необходим для производства и альтернативы нет.

Чешская промышленность внимательно следит за тем, что происходит с поставками российского газа в Европу. Опасения по поводу перебоев с поставками в основном испытывают энергоемкие компании, например производители стекла.

Стекольный завод Ajeto обогревает свои печи только газом и поэтому полностью зависит от него. «Сокращение или полное прекращение поставок газа станет большим ударом по стекольному заводу Ajeto», — говорит Томаш Колдер, представитель Lasvit, частью которого является Ajeto. У стекольного завода «Ласвит» нет альтернативы поставкам газа, и ему придется приостановить производство.

Стекольные заводы используют газ для обогрева печей. «Некоторые стекольные заводы используют электричество, но они меньше по размеру и, следовательно, имеют меньшие печи. Электричество сейчас для нас не выход», — описывает Колдер.

В случае сокращения потребления или отключения от газа первыми пострадают крупные промышленные предприятия. «Мы надеемся получить эту информацию от государства или конкретных участников рынка более чем за неделю, чтобы мы могли вынуть противни из печи и аккуратно охладить печь, чтобы она не повредилась», — говорит Колдер.

Как и стекольные заводы, металлургические заводы и другие энергоемкие производства, не могут обойтись без природного газа. «Из важного технологического оборудования нам нужен природный газ для работы прокатного стана Steckel, который является единственным производителем горячекатаных рулонов в Чешской Республике, а также для сталелитейного завода для нагрева разливочных и ковшей», — говорит Барбора Черна Дворжакова, пресс-секретарь Liberty Ostrava.

Но у них нет непосредственной замены природному газу. «Внедрение другого решения, включая замену системы горелок и строительство нескольких сотен метров новых трубопроводов, займет от 6 до 12 месяцев», — объясняет Дворжакова.

У большинства компаний нет кризисного сценария на случай перебоев с поставками газа. Они не знают, будет ли сырье доступно в другом месте. «Мы бы платили за наше потребление, если бы транспортировали газ в баллонах или в цистерне со СПГ (сжиженный природный газ, — прим. ред.). С другой стороны, я думаю, что наши силы малы, чтобы мы могли привозить газ по морю прямо из Польши», — говорит Квидо Штепанек, владелец компании по производству пластмасс Isolit-Bravo, которая производит электронику и автокомпоненты.

На его производстве есть одна печь для газа, расход которой большой. Для производства и плавки пластика нужна энергия, что невозможно при ее ограниченном количестве. «Нехватка газа отразится и на цене на электроэнергию, хотя мы пытаемся снизить ее потребление. Это все, что мы можем сделать», — описывает Штепанек.

При этом он считает, что возможные перебои с поставками газа в условиях войны на Украине — это проблема уже не только бизнеса.

Если бы трубопровод, ведущий из России, действительно закрылся и не было бы замены газу, это означало бы частичный паралич отрасли. «Мы сейчас прорабатываем такой сценарий — если автопром остановится на два-три месяца. Мы готовим исследование, чтобы не удивляться, если Путин остановит поставки газа. Понятно, что тогда в приоритете будут домохозяйства», — сказал Павел Юржичек, владелец Brano Group, ведущего чешского производителя автокомпонентов.

Недостаток сырья восполнили бы не только автомобильная, металлургическая и стекольная отрасли, но проблема возникла бы и в пищевой промышленности. Например, газ является одним из основных видов энергетического сырья для пекарен.

«С сегодняшней точки зрения он практически незаменим, поэтому его поставки должны быть обеспечены. В то же время постепенный переход на любую другую технологию потребовал бы огромных затрат, что логично отразилось бы на цене хлеба», — говорит Павел Хержманский, представитель холдинга Agrofert, которому также принадлежат пекарни Penam и Zelená louka.

Конечно, компании признают, что перебои с подачей газа могут случаться, но некоторые стараются не слишком задумываться об этом. «Любые ограничения повлияют на наше производство», — заключает Колдер из Lasvit.

Таким образом, отключение газа будет большей проблемой для многих компаний, чем рост цен на электричество. Согласно опросу, проведенному Конфедерацией промышленности и транспорта, рост цен на электроэнергию и газ оказал серьезное влияние на 54% предприятий в марте и на 43% в апреле. В апреле критическая ситуация из-за роста цен на электроэнергию сложилась у 17% компаний.

Поэтому компании хотят реагировать на текущую рыночную ситуацию, инвестируя в энергосбережение. 44% компаний планируют пойти на этот шаг, 33% хотят инвестировать в собственные источники энергии. Больший интерес обычно вызывают только инвестиции в новые производственные технологии.

Более дорогая энергия также может помешать большинству компаний увеличить производство — так считают 39% респондентов. Только 3% полагают, что высокие цены на электроэнергию и газ не повлияют на производство.

Источник: seznamzpravy.cz

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