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В Чехии у половины потребителей возникали проблемы при совершении покупок в Интернете

В Чехии у половины потребителей возникали проблемы при совершении покупок в Интернете

420on.cz 365
​Более половины жителей Чехии столкнулись с проблемами при совершении покупок в Интернете. Примерно 30% случаев — это когда клиенты не получили заказанный товар. Чуть меньшее количество людей получили поврежденный или неправильно доставленный товар. Меньше всего проблем возникало при решении вопросов, связанных с возвратом или обменом товара из-за брака.
В Чехии у половины потребителей возникали проблемы при совершении покупок в Интернете

Это следует из опроса Cofidis, в котором приняли участие 525 респондентов.

В Чехии есть небольшой процент людей, которые еще не пробовали делать покупки в интернет-магазине. Однако 53% пользователей испытывали проблемы с интернет-магазинами. 20% из них уже решила эти вопросы, некоторые ответили, что их проблема еще не решена.

«В онлайн-секторе также существует ряд мошеннических магазинов. Покупателям следует избегать покупок в интернет-магазинах, в которых нет контактных данных, коммерческих условий, указанных на веб-сайте, которые предлагают товары по подозрительно низким ценам и используют только один способ оплаты, а именно предоплату на банковский счет. Сайт Чешской торговой инспекции обращает внимание на почти 1500 рискованных интернет-магазинов, более сотни из которых были добавлены только с начала этого года», — сказал Милан Боуда, директор по маркетингу Cofidis.

26% покупателей получили неправильно доставленный товар и столько же людей получили товар неправильного размера. 20% клиентов сообщили о неисправном продукте и почти столько же — о плохой или отсутствии обратной связи  с магазином. 5% людей сказали, что их заявление на возврат товара было отклонено, еще у 3% были нарушены сроки рассмотрения заявления.

Люди чаще всего пытаются разобраться с возможными осложнениями при покупке с самим магазином — по данным опроса, так сделали более 80% покупателей. Для 25% стало ясно, что в следующий раз они ничего не будут покупать именно в этом магазине. Лишь незначительное количество людей обращались в другие инстанции, такие как торговая инспекция, налоговая инспекция или даже суд.

Только 2% респондентов после негативного опыта написали отзыв на данный магазин в интернете. Столько же человек оставили отзыв в социальных сетях. 

Источник: novinky.cz

 

 

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интернет магазины Чехия Опрос общественного мнения
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