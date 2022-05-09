В Чехии у половины потребителей возникали проблемы при совершении покупок в Интернете

Это следует из опроса Cofidis, в котором приняли участие 525 респондентов.
В Чехии есть небольшой процент людей, которые еще не пробовали делать покупки в интернет-магазине. Однако 53% пользователей испытывали проблемы с интернет-магазинами. 20% из них уже решила эти вопросы, некоторые ответили, что их проблема еще не решена.
«В онлайн-секторе также существует ряд мошеннических магазинов. Покупателям следует избегать покупок в интернет-магазинах, в которых нет контактных данных, коммерческих условий, указанных на веб-сайте, которые предлагают товары по подозрительно низким ценам и используют только один способ оплаты, а именно предоплату на банковский счет. Сайт Чешской торговой инспекции обращает внимание на почти 1500 рискованных интернет-магазинов, более сотни из которых были добавлены только с начала этого года», — сказал Милан Боуда, директор по маркетингу Cofidis.
26% покупателей получили неправильно доставленный товар и столько же людей получили товар неправильного размера. 20% клиентов сообщили о неисправном продукте и почти столько же — о плохой или отсутствии обратной связи с магазином. 5% людей сказали, что их заявление на возврат товара было отклонено, еще у 3% были нарушены сроки рассмотрения заявления.
Люди чаще всего пытаются разобраться с возможными осложнениями при покупке с самим магазином — по данным опроса, так сделали более 80% покупателей. Для 25% стало ясно, что в следующий раз они ничего не будут покупать именно в этом магазине. Лишь незначительное количество людей обращались в другие инстанции, такие как торговая инспекция, налоговая инспекция или даже суд.
Только 2% респондентов после негативного опыта написали отзыв на данный магазин в интернете. Столько же человек оставили отзыв в социальных сетях.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день