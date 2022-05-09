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Совладельцем замка Hrubá Skála в Чехии является россиянин, возможно, связанный с олигархами

Совладельцем замка Hrubá Skála в Чехии является россиянин, возможно, связанный с олигархами

420on.cz 461
​Финансовое аналитическое управление (FAÚ) и спецслужбы Чехии расследуют возможную связь российских владельцев чешских исторических памятников с режимом президента Владимира Путина. В частности, проверяют владельца замка Hrubá Skála, совладельцем которого является россиянин. Он имеет связи с олигархами, которые зарабатывают деньги на российской военной промышленности.
Совладельцем замка Hrubá Skála в Чехии является россиянин, возможно, связанный с олигархами

Всего российским инвесторам в Чехии принадлежит около тридцати исторических зданий.

Замок Hrubá Skála был построен семьей Валленштейнов в 14 веке. До ноября 1989 года здесь располагалось профсоюзное общежитие, сейчас это гостиница. В 2011 году частная компания купила его примерно за 70 миллионов крон. Компанией владеют предприниматели Тенгиз Харебава из России и Марика Угрекелидзе из Грузии. Сделку проверяло Финансово-аналитическое управление, однако отказалось раскрыть результаты из-за юридической тайны в соответствии с законом о санкциях.

По данным Чешского телевидения, Харебава является бизнес-партнером российского миллиардера Михаила Шелкова, экс-главы инвестиционного подразделения государственного оборонного конгломерата Ростех, поставляющего практически все вооружение и военную технику в российскую армию.

Шелков также является одним из владельцев компании «ВСМПО-Ависма», поставляющей титан для аэрокосмической промышленности. Среди ее клиентов, например, Boeing, Airbus, Rolls-Royce и Embraer. Из-за зависимости Запада от поставок титана санкции против компании пока не введены.

Харебава фигурирует и в офшорных компаниях. Помимо замка Hrubá Skála, ему принадлежат апартаменты Karlsbad Prestige на колоннаде в Карловых Варах и квартира в элитном доме на улице Майселова, напротив синагоги в пражском районе Йозефов в центре Праги.

Компания, которой принадлежит замок, отказалась сообщить СМИ происхождение денег. За год до покупки она была в бухгалтерском убытке. FAÚ не комментирует этот вопрос из соображений конфиденциальности.В настоящее время в компании проводится повторная проверка.

В рамках антироссийских санкций FAÚ пока заблокировало только отель Westend в Марианских Лазнях. Чтобы ускорить процесс санкций, Чехия рассматривает возможность принятия аналога так называемого закона Магнитского. «Это позволяет создать санкционный список, будь то юридических или физических лиц, которые, например, причастны к нарушениям прав человека или нарушению демократических принципов», — пояснила Вероника Вичова, аналитик Европейской ассоциации ценностей.

В прошлом закон был одобрен, например, США, Великобританией и странами Балтии. Россия назвала это прямым вмешательством в ее дела.

Источник: ceskatelevize.cz

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