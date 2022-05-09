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В апреле уровень безработицы в Чехии составил 3,3 процента

В апреле уровень безработицы в Чехии составил 3,3 процента

420on.cz 136
Безработица в Чешской Республике в апреле снизилась на одну десятую процентного пункта — до 3,3%. Без работы сейчас в стране 243 658 человек, что примерно на девять тысяч меньше, чем в марте этого года. С конца февраля на работу в Чехии устроились 35 943 украинца.
В апреле уровень безработицы в Чехии составил 3,3 процента

Количество вакансий сократилось примерно на 16 000, при этом работодатели предложили в общей сложности 344 350 вакансий. Это следует из данных, опубликованных сегодня Бюро труда Чехии. В апреле прошлого года безработица в Чехии составляла 4,1%.

«Что касается прогноза на ближайшие месяцы, то все будет зависеть от развития экономики в связи с войной в Украине или текущей ситуации с пандемией и связанных с ней мер», — заявил генеральный директор Бюро труда Виктор Наймон.

По имеющимся данным, с начала российского вторжения России в Украину на работу в Чехии устроились 35 943 украинца. Большинство из них работает в Пльзеньском крае — почти 5900. Украинцы чаще всего находят работу сборщиками продукции и оборудования, помощниками в строительстве, производстве или на транспорте.

«Правда и то, что в Чехию приезжают в основном женщины с детьми, которые в первую очередь занимаются обеспечением ухода за детьми и размещением. Впоследствии их интересует возможность заработка», — сказал Наймон. Украинцы в настоящее время ищут более краткосрочную работу, потому что они верят, что скоро вернутся домой. «Поэтому, даже если у них есть высшая или специальная квалификация, их интересуют, например, рабочие профессии. Из-за детей женщины также предпочитают работать в одну смену», — добавил Наймон.

На ситуацию на рынке труда в апреле повлияли и сезонные работы, которые уже были в самом разгаре. Это относится, в частности, к строительству, гастрономии и туризму, сельскому хозяйству, садоводству, лесному хозяйству и курортам. Весенняя уборка общественных мест также проводится в апреле в рамках общественных работ.

В среднем на одну вакансию в Чехии приходится 0,7 претендента. В апреле без работы чаще всего оставались люди с более низкой квалификацией, особенно без аттестата об окончании средней школы и с базовым образованием. Средний возраст безработных составил 43,8 года, тогда как в прошлом году в том же месяце он составлял 42,9 года. 

В настоящее время работодатели в основном интересуются строителями зданий, операторами вилочных погрузчиков, сборщиками, водителями грузовиков и тракторов, каменщиками, другими помощниками на производстве или уборщиками и поварами. Самый высокий спрос на новых сотрудников в Праге, где имеется 88 791 вакансия.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия безработица работа украинцы статистика
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