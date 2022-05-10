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Единый налог для индивидуальных предпринимателей в Чехии уже не будет одинаковым для всех

Единый налог для индивидуальных предпринимателей в Чехии уже не будет одинаковым для всех

420on.cz 330
​Министерство финансов Чехии предлагает увеличить фиксированный предел единого налога для индивидуальных предпринимателей с одного до двух миллионов крон, чтобы больше самозанятых людей могли воспользоваться этим способом уплаты налога. Однако в то же время будут созданы две новые налоговые ставки для тех, кто зарабатывает больше одного миллиона крон в год.
Единый налог для индивидуальных предпринимателей в Чехии уже не будет одинаковым для всех

Со следующего года лимит применения единого фиксированного налога для индивидуальных предпринимателей в Чехии должен увеличиться с одного до двух миллионов крон. Это предлагает Минфином в поправках к налоговому законодательству, редакция которых сегодня была отправлена ​​ведомством на процедуру внешнего обсуждения.

Изменения в фиксированном налоге связаны с предложением Министерства увеличить предел обязательной регистрации налога на добавленную стоимость также с одного до двух миллионов крон. Одновременно размер единого налога планируется разделить на три диапазона, исходя из суммы доходов и, во вторую очередь, от суммы расходов (так называемого “паушала”). Сейчас налог одинаков для всех и составляет 5994 кроны в месяц .

Единый налог предназначен для самозанятых лиц, которые не платят НДС с годовым доходом от бизнеса до одного миллиона крон. Для самозанятых это означает экономию времени из-за сокращения бумажной волокиты, а также, по мнению Минфина, отпадет повод для большинства проверок. В программном заявлении правительство Петра Фиалы (ODS) взяло на себя обязательство увеличить лимит для плательщиков фиксированного налога до двух миллионов крон. Предыдущее правительство Андрея Бабиша также стремилось к этому.

«Предлагаемые изменения имеют один общий знаменатель, а именно упрощение налоговых обязательств и сокращение или отмену администрирования для наших предпринимателей», — сказал министр финансов Збынек Станюра (ODS).

В этом году фиксированный налог для малого бизнеса составляет 5994 кроны в месяц. Из них минимальные взносы на медицинское страхование составляют 2 627 крон, минимальные взносы на социальное страхование в этом году выросли на 15% — до 3 267 крон, а подоходный налог — 100 крон. По оценкам министерства, благодаря изменениям до 60 000 малых предприятий теперь могут соответствовать условиям участия в системе фиксированного налога. На конец апреля этого года единой ставкой воспользовались около 82,3 тыс. самозанятых. 

«Единовременные выплаты будут разделены на три группы в соответствии с их годовым доходом, которые определяют сумму их ежемесячных фиксированных авансов. Первая группа предназначена для годового дохода до одного миллиона, вторая — до полутора миллионов и третья — до двух миллионов крон. Также играет роль более высокая применяемая фиксированная ставка, благодаря которой можно попасть в нижнюю полосу фиксированного налога с меньшим ежемесячным платежом», — сказал Станюра.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
налоги индивидуальный предприниматель Чехия Министерство финансов
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