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Инфляция в Чехии в апреле выросла до 14,2 процента

Инфляция в Чехии в апреле выросла до 14,2 процента

420on.cz 260
Инфляция в Чехии продолжает ускоряться — в апреле рост цен составил 14,2%, тогда как в марте этот показатель был на уровне 12,7%, сообщило во вторник Чешское статистическое управление (ČSÚ).
Инфляция в Чехии в апреле выросла до 14,2 процента

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 1,8%. Это произошло в основном из-за более высоких цен на коммунальные услуги, продукты питания и безалкогольные напитки. Рост цен в годовом исчислении продолжается десятый месяц подряд.

«Потребительские цены выросли на 14,2% по сравнению с апрелем прошлого года. Это был самый высокий показатель за последние три десятилетия: рост цен в годовом исчислении достиг 18,2% в декабре 1993 года. На уровень апрельского годового индекса больше всего повлияли цены на жилье, топливо и продукты питания», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен ČSÚ.

В жилищном секторе электроэнергия подорожала на 30,1%, газ — на 44,2%, горячая вода — на 17,5%.

Из продуктов питания больше всего по сравнению с прошлым годом подорожала мука — на 52,3%. Также значительно выросли цены на полуобезжиренное молоко (на 31,3%) и сахар (на 25,5%). Яйца подорожали на 14,2%, мясо — на 11%.

С другой стороны, цены упали на алкоголь и табак. Спиртные напитки подешевели на 4,1%, а вот цены на пиво немного выросли — на 2%.

Источник: novinky.cz

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Темы
инфляция Чехия экономика электричество цены продукты вода чешское пиво
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