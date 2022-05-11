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Чешский национальный банк возглавил Алеш Михл — остановит ли он инфляцию?

Чешский национальный банк возглавил Алеш Михл — остановит ли он инфляцию?

420on.cz 253
Президент Чехии Милош Земан 11 мая назначил Алеша Михла новым управляющим Чешского национального банка (ЧНБ). Михл сменит на этом посту Иржи Руснока, срок полномочий которого истекает в июне. Новый глава ЧНБ не разделял взгляды Руснока и был одним из двух членов Совета банка, которые голосовали против повышения ключевой процентной ставки.
Чешский национальный банк возглавил Алеш Михл — остановит ли он инфляцию?

При выборе нового управляющего ЧНБ Земану пришлось выбирать между четырьмя кандидатами. Помимо Михла, в конкурсе участвовали нынешние вице-президенты ЧНБ Томаш Нидецки и Марек Мора. Их продвигал Руснок, чтобы сохранить преемственность нынешнего правления банка. По данным Чешского телевидения, также рассматривалась кандидатура главы Торгово-промышленной палаты Владимира Длоухы.

ЧНБ повышает процентные ставки с прошлого года, чтобы обуздать растущую инфляцию, которая в апреле выросла до 14,2%. Однако Михл не разделял «ястребиной» денежно-кредитной политики Руснока, и вместе с другим членом правления банка Олдржихом Дедеком они были единственными, кто голосовал против повышения ключевой процентной ставки.

Экономисты считают, что назначение Михла может привести к значительным изменениям в руководстве ЧНБ. По словам главного экономиста Чешской банковской ассоциации Якуба Сейдлера, инвесторы до сих пор ожидали, что после ухода Руснока Совет банка останется в том же составе, что изменит текущую позицию ЧНБ в денежно-кредитной политике. Но теперь, по его словам, также существует вероятность того, что сторонники так называемой голубиной политики получат большинство в совете банка.

«Именно поэтому на прошлой неделе рынок начал пересматривать перспективы дальнейших процентных ставок во внутренней экономике, что также вызвало ослабление кроны. С точки зрения иностранных инвесторов более высокие процентные ставки означают, что крона более привлекательна и сильнее, и наоборот», — предупредил Сейдлер.

В прошлом Михл также работал в Райффайзенбанке и был внешним советником бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Он был членом банковского совета ЧНБ с конца 2018 года.

Помимо разработки денежно-кредитной политики, ЧНБ отвечает за надзор за всем финансовым рынком, включая банки, страховые компании и рынок капитала. Банковский совет ЧНБ, состоящий из семи членов, определяет денежно-кредитную политику страны и принимает решения по ключевым мерам денежно-кредитной политики. 

Члены правления избираются на шестилетний срок и не могут занимать должность более двух раз. Управляющий и другие члены Совета Банка назначаются и освобождаются от должности президентом Чешской Республики. 

Источник: novinky.cz

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Темы
банки процентные ставки Чехия президент экономика инфляция
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