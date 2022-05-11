Чешский национальный банк возглавил Алеш Михл — остановит ли он инфляцию?

Президент Чехии Милош Земан 11 мая назначил Алеша Михла новым управляющим Чешского национального банка (ЧНБ). Михл сменит на этом посту Иржи Руснока, срок полномочий которого истекает в июне. Новый глава ЧНБ не разделял взгляды Руснока и был одним из двух членов Совета банка, которые голосовали против повышения ключевой процентной ставки.

При выборе нового управляющего ЧНБ Земану пришлось выбирать между четырьмя кандидатами. Помимо Михла, в конкурсе участвовали нынешние вице-президенты ЧНБ Томаш Нидецки и Марек Мора. Их продвигал Руснок, чтобы сохранить преемственность нынешнего правления банка. По данным Чешского телевидения, также рассматривалась кандидатура главы Торгово-промышленной палаты Владимира Длоухы.

ЧНБ повышает процентные ставки с прошлого года, чтобы обуздать растущую инфляцию, которая в апреле выросла до 14,2%. Однако Михл не разделял «ястребиной» денежно-кредитной политики Руснока, и вместе с другим членом правления банка Олдржихом Дедеком они были единственными, кто голосовал против повышения ключевой процентной ставки.

Экономисты считают, что назначение Михла может привести к значительным изменениям в руководстве ЧНБ. По словам главного экономиста Чешской банковской ассоциации Якуба Сейдлера, инвесторы до сих пор ожидали, что после ухода Руснока Совет банка останется в том же составе, что изменит текущую позицию ЧНБ в денежно-кредитной политике. Но теперь, по его словам, также существует вероятность того, что сторонники так называемой голубиной политики получат большинство в совете банка.

«Именно поэтому на прошлой неделе рынок начал пересматривать перспективы дальнейших процентных ставок во внутренней экономике, что также вызвало ослабление кроны. С точки зрения иностранных инвесторов более высокие процентные ставки означают, что крона более привлекательна и сильнее, и наоборот», — предупредил Сейдлер.

В прошлом Михл также работал в Райффайзенбанке и был внешним советником бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Он был членом банковского совета ЧНБ с конца 2018 года.

Помимо разработки денежно-кредитной политики, ЧНБ отвечает за надзор за всем финансовым рынком, включая банки, страховые компании и рынок капитала. Банковский совет ЧНБ, состоящий из семи членов, определяет денежно-кредитную политику страны и принимает решения по ключевым мерам денежно-кредитной политики.

Члены правления избираются на шестилетний срок и не могут занимать должность более двух раз. Управляющий и другие члены Совета Банка назначаются и освобождаются от должности президентом Чешской Республики.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день