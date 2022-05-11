Чешское радио отметит свой день рождения Днем открытых дверей и концертом в Риегровых садах

​Чешское радио (Český rozhlas) в субботу, 14 мая, проведет традиционный День открытых дверей по случаю 99-й годовщины с момента начала регулярного вещания. После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, экскурсии вновь пройдут в штаб-квартире Чешского радио в Виноградах. День открытых дверей дополнит концерт в пражских Риегровы садах, где выступят Queenie, Barbora Poláková, Jaroslav Uhlíř и Ben Cristovao.

«В этом году мы отметим день рождения самым близким для нас способом – личной встречей с нашими преданными слушателями. В субботу, 14 мая, мы вновь откроем для публики здания Чешского радио, предоставив посетителям уникальную возможность заглянуть за кулисы или встретиться со своими любимыми модераторами. За Днем открытых дверей последует насыщенная музыкальная и культурная программа для взрослых и семей с детьми в Риегровых садах», — сказал Рене Заворал, генеральный директор Чешского радио.

День открытых дверей Чешского радио в Виноградах пройдет в субботу с 9:00 до 16:00. Для посетителей состоится экскурсия по радиостудиям, включая мультимедийную студию Чешского радио Влтава, а также по другим интересным помещениям здания на Виноградах в Праге.

Посетители также могут окунуться в неповторимую атмосферу прямого эфира в Radiocafé Vinohradská 12, где с 15:00 до 17:00 модераторы Шарка Волеманова и Йиржи Холоубек будут общаться с актрисами.

Вход на экскурсии можно забронировать по телефону 221 551 313 каждый будний день с 9:00 до 16:00. Для посетителей без предварительной записи экскурсии будут бронироваться каждый час с 9:00 до 16:00. Экскурсии начинаются у стойки Чешского радио по адресу Římská 13 в Праге 2.

День рождения Чешского радио продолжится концертом в Риегровы садах. Jaroslav Uhlíř & Band, Adam Mišík, Barbora Poláková & Band, Ben Cris выступят на двух музыкальных сценах

Источник: informace.rozhlas.cz

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