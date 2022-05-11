На какую помощь от государства вы будете иметь право? Правительство Чехии запустило новый сайт Deštník proti drahotě

Правительство Чехии запустило новый сайт destnikprotidrahote.cz, где люди узнают, какую финансовую поддержку они получат от государства во время энергетического кризиса и растущей инфляции. Помощь включает, например, пособие в размере 5000 крон на ребенка, которое государство планирует начать выплачивать в июле, и увеличение пенсии сверх валоризации.

«Сайт разделен по целевым группам, чтобы гражданам было легко ориентироваться в различных формах государственной помощи», — представил сайт в среду премьер-министр Петр Фиала (ODS).

Помощь разделена в сети на четыре основные группы — для семей с детьми, пожилых людей, уязвимых групп, а также компаний и предпринимателей.

Семьям с детьми правительство ранее решило выплатить единовременное пособие в размере 5000 крон на ребенка до 18 лет. Право на пособие будут иметь семьи, доход которых не превышает 1 миллион крон в год. Министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) все еще дорабатывает детали закона. Однако он указал, что пособие будет выплачиваться в течение июля.

Юречка хотел бы, чтобы на следующей неделе была готова предварительная версия поправки. «Я хотел бы, чтобы мы завершили законодательный процесс к середине июня», — сказал он после заседания кабинета министров.

В связи с инфляцией правительство также объявило, что максимальный размер родительского пособия будет увеличен на 3000 крон в месяц, то есть до 13 000 крон. При этом планируется поддержка трудоустройства на сокращенный рабочий день заочных и детских групп.

Пенсии в сентябре планируется увеличить на 700 крон.

Правительство также сообщает на веб-сайте, что ранее оно снизило акцизный сбор на дизельное топливо и бензин на 1,50 кроны за литр или отменило обязательное использование биокомпонентов в топливе.

Чехия сталкивается с ростом инфляции, которая выросла до 14,2% в годовом исчислении в апреле с 12,7% в марте. Это максимум с 1993 года.

Источник: novinky.cz