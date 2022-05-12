Чешские мобильные операторы предупредили владельцев смартфонов о новом вирусе

Только за среду операторы зафиксировали сотни тысяч таких сообщений, сообщила Ассоциация операторов мобильной связи.
По данным ассоциации, вирус распространяется через SMS- и MMS-сообщения, создавая у клиентов впечатление, что владельца телефона ждет голосовое сообщение в почтовом ящике, и чтобы его прослушать, нужно открыть прикрепленную ссылку. Затем по этой ссылке будет предложено установить мошенническое приложение. Если установить Flubot, с телефона будет отправляться большое количество MMS или SMS-сообщений.
Поэтому ассоциация рекомендует не нажимать на подобные сообщения и немедленно их удалять. «Мы рекомендуем пользователям устанавливать на свои телефоны приложения исключительно из официальных App Store и Google Play. Никогда из неизвестных источников. Очень часто это такие же вредоносные программы», — сказал президент ассоциации Йиржи Грунд.
«С помощью мер безопасности операторы могут блокировать часть вредоносного трафика из-за рубежа, но зачастую вредоносные СМС рассылаются самими атакуемыми телефонами, в связь с которыми они не могут вмешаться. Поэтому мы призываем клиентов быть очень осторожными», — сказал Грунд.
Вирус распространился в Европе — и, вероятно, по словам Грунда — в виде текстовых сообщений год назад. Вредоносная программа атаковала мобильные телефоны Android. Пользователи получали сообщение, выдаваемое за службу доставки, со ссылкой для отслеживания посылки. После установки приложение контролировало телефон пользователя и могло отправлять личную информацию без его ведома, включая данные интернет-банкинга.
В прошлом мошенничество с текстовыми сообщениями в основном было связано с фишингом. Например, они пытались убедить пользователей заполнить форму с банковскими реквизитами и другой информацией на мошенническом сайте, который выдавал себя за сайт банка. Нынешняя волна мошеннических сообщений отличается тем, что они пытаются установить вредоносное ПО прямо на телефон пользователя.
В мошеннических SMS-сообщениях злоумышленники обычно выдают себя за сотрудников транспортной службы, например DHL. Они информируют пользователя о доставке отправления, но более подробную информацию он найдет по данной ссылке. Если владелец мобильного телефона это сделает, он неосознанно установит вредоносное ПО Flubot на свое устройство.
Источник: novinky.cz
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