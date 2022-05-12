Чешские мобильные операторы предупредили владельцев смартфонов о новом вирусе

Опасная программа Flubot стала распространяться посредством MMS и SMS-сообщений по сетям чешских операторов мобильной связи. Вирус нацелен на пользователей Android-смартфонов. Программа принимает форму пропущенного голосового сообщения со ссылкой на установку мошеннического приложения, которое затем рассылает большое количество сообщений.

Только за среду операторы зафиксировали сотни тысяч таких сообщений, сообщила Ассоциация операторов мобильной связи.

По данным ассоциации, вирус распространяется через SMS- и MMS-сообщения, создавая у клиентов впечатление, что владельца телефона ждет голосовое сообщение в почтовом ящике, и чтобы его прослушать, нужно открыть прикрепленную ссылку. Затем по этой ссылке будет предложено установить мошенническое приложение. Если установить Flubot, с телефона будет отправляться большое количество MMS или SMS-сообщений.

Поэтому ассоциация рекомендует не нажимать на подобные сообщения и немедленно их удалять. «Мы рекомендуем пользователям устанавливать на свои телефоны приложения исключительно из официальных App Store и Google Play. Никогда из неизвестных источников. Очень часто это такие же вредоносные программы», — сказал президент ассоциации Йиржи Грунд.

«С помощью мер безопасности операторы могут блокировать часть вредоносного трафика из-за рубежа, но зачастую вредоносные СМС рассылаются самими атакуемыми телефонами, в связь с которыми они не могут вмешаться. Поэтому мы призываем клиентов быть очень осторожными», — сказал Грунд.

Вирус распространился в Европе — и, вероятно, по словам Грунда — в виде текстовых сообщений год назад. Вредоносная программа атаковала мобильные телефоны Android. Пользователи получали сообщение, выдаваемое за службу доставки, со ссылкой для отслеживания посылки. После установки приложение контролировало телефон пользователя и могло отправлять личную информацию без его ведома, включая данные интернет-банкинга.

В прошлом мошенничество с текстовыми сообщениями в основном было связано с фишингом. Например, они пытались убедить пользователей заполнить форму с банковскими реквизитами и другой информацией на мошенническом сайте, который выдавал себя за сайт банка. Нынешняя волна мошеннических сообщений отличается тем, что они пытаются установить вредоносное ПО прямо на телефон пользователя.

В мошеннических SMS-сообщениях злоумышленники обычно выдают себя за сотрудников транспортной службы, например DHL. Они информируют пользователя о доставке отправления, но более подробную информацию он найдет по данной ссылке. Если владелец мобильного телефона это сделает, он неосознанно установит вредоносное ПО Flubot на свое устройство.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день