МВД Чехии: если 30% украинцев будут работать, помощь начнет окупаться

​Если около трети беженцев из Украины будут работать в Чехии, государственная помощь за счет взносов за социальное и медицинское страхование перестанет быть убыточной.

Об этом заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан, выступая в Палате депутатов.

«Как только 30% беженцев начнут работать и перечислять деньги в систему здравоохранения, это уже не пустая трата денег, и система здравоохранения может на этом зарабатывать», — сказал он.

«Наоборот, в 2025 году, при правильной адаптации, это может стать положительным явлением для доходов государственного бюджета и роста ВВП (валового внутреннего продукта) в Чешской Республике», — добавил Ракушан.

Глава Министерства труда и социальных дел Мариан Юречка впоследствии заявил, что в Чехии уже работают 45 000 женщин из Украины. «Мы предпринимаем дальнейшие шаги по увеличению этого числа. Например, мы полностью запускаем языковую подготовку», — сказал он.

На сегодняшний день в Чехию из Украины прибыло около 340 000 беженцев, но некоторые из них уже, вероятно, вернулись на родину.

На данный момент, по словам Ракушана, неясно, сколько беженцев останется в Чехии после окончания конфликта в Украине. Согласно опросам, от 20% до 25% прибывающих беженцев выразили желание остаться в Чехии. Если бы российское вторжение в Украину длилось больше года, то таких людей было бы около 40%.

«Но сейчас мы не даем им долгосрочное убежище, мы даем им временную защиту. Если виза заканчивается, то люди должны пройти классический процесс подачи заявления на вид на жительство», — пояснил министр на пленарном заседании нижней палаты.

После прибытия в Чехию беженцы получают гуманитарную помощь. Юречка заявил в пятницу в Палате депутатов, что рассчитывает продлить выплаты до конца февраля 2023 года. Однако сумма может быть постепенно снижена.

В пятницу депутаты обсудят стратегию правительства по управлению кризисом с беженцами. Сделать это они должны были уже во вторник, но после часового выступления лидера партии SPD Томио Окамуры, в котором он раскритиковал членов правительства, министры покинули зал, положив конец заседанию.

Источник: novinky.cz

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