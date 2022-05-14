В Чехии государство как «агент по недвижимости» начнет сдавать частные квартиры в аренду

Вице-премьер и министр регионального развития Иван Бартош предложил план по увеличению количества съемных квартир в Чехии. Владелец передаст свою незанятую квартиру муниципалитету, а государство будет ее сдавать.

В разгар жилищного кризиса правительство попытается мотивировать собственников сдавать неиспользуемые дома и квартиры. Арендных квартир на рынке не хватает, аренда дорожает, а когда беженцы из Украины начнут искать стабильное жилье, ситуация станет еще хуже. Один из способов ввести в оборот пустующие квартиры — упростить процесс аренды для арендодателей, все обязанности возьмет на себя государство.

«Это решение для пустой недвижимости уже тестируется в Праге», — сообщил министр регионального развития Иван Бартош. По данным агентства PAQ Research, во всей Чешской Республике имеется от 45 000 до 90 000 свободных квартир.

«Есть много людей, которые получили вторую квартиру по наследству и в условиях роста цен на электроэнергию и администрирования для них проблема сдать ее в аренду. Эти квартиры бездействуют, это не классические инвестиционные квартиры», — объясняет Бартош.

Согласно законопроекту, который разрабатывает Минрегионразвития в сотрудничестве с Минтруда, управление арендой возьмет на себя город или муниципалитет. «Вы передадите квартиру муниципалитету, он будет заниматься вопросами аренды, освобождая владельца от решения этих вопросов», — сообщил Иван Бартош. После этого квартира войдет в состав жилищного фонда муниципалитета.

Еще одним вариантом для беженцев из Украины являются квартиры в аварийном состоянии. Министерство Бартоша хочет привлечь их через программу субсидий для муниципалитетов и регионов. Три недели назад правительство решило выплачивать пособие на ремонт или строительство жилья для беженцев из Украины. На это выделено почти миллиард крон.

По словам министра, сотни муниципалитетов уже претендуют на финансовую помощь в размере 120 тысяч крон на человека и реконструированную квартиру или 40 тысяч крон на одно место в общежитии: «Здесь сотни заявлений. На первый миллиард ассигнований может быть реконструировано до 1500 единиц жилья», — сказал министр.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день