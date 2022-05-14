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Две трети чешских работников ожидают повышения заработной платы в этом году

Две трети чешских работников ожидают повышения заработной платы в этом году

420on.cz 224
Две трети чешских работников ожидают повышения заработной платы в этом году. Это следует из апрельского опроса кадрового агентства Hays, в котором приняли участие около 400 респондентов.
Две трети чешских работников ожидают повышения заработной платы в этом году

Опрос показывает, что 16% респондентов уже в этом году дождались повышения заработной платы, а 27% ожидают, что их нынешний работодатель сделает это в 2022 году. 26% респондентов в настоящее время меняют место работы и рассчитывают занять новую должность на более выгодных финансовых условиях. 31% опрошенных вообще не ожидают повышения заработной платы в этом году.

По данным Чешского статистического управления, средняя заработная плата в Чешской Республике в последнем квартале прошлого года увеличилась на 4% в годовом исчислении — до 40 135 крон. Однако в реальном выражении с учетом роста потребительских цен месячная зарплата снизилась на 2%. Медиана, т. е. среднее значение заработной платы, выросла на 4,9% в годовом исчислении — до 34 360 крон.

«Чешский опрос полностью копирует мировую тенденцию. 31% работников не ожидают в этом году повышения зарплаты. Уже зафиксировали повышение зарплаты или ожидают его около 57%. Еще 12% ответов в глобальных опросах нейтральны. Люди еще не знают, какая стратегия будет интересна им или их работодателю», — прокомментировал результаты опроса Шандор Боднар, директор Hays в Чешской Республике и Румынии.

Учитывая, что инфляция является глобальной проблемой, по его словам, соискатели могут ожидать дальнейшего давления для ускорения роста заработной платы в этом году. «Несмотря на сложную ситуацию на рынке труда, многие работодатели выбирают более осторожный подход и предпочитают индивидуальное повышение вместо повсеместного повышения заработной платы, как правило, при приеме на работу кандидата на роль, имеющую решающее значение для функционирования компании», — добавил Боднар.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
безработица работа Чехия зарплата инфляция Опрос общественного мнения
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