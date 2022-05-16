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Часть комплекса Gejzírpark у Карловых Вар принадлежит близкому соратнику Путина

Часть комплекса Gejzírpark у Карловых Вар принадлежит близкому соратнику Путина

420on.cz 698
​Чешское телевидение раскрыло другие активы, связанные с режимом Владимира Путина. Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, который является близким соратником президента России, владеет основной частью туристической зоны Gejzírpark у Карловых Вар. Катырин в прошлом подозревался в хищении денег Торгово-промышленной палаты.
Часть комплекса Gejzírpark у Карловых Вар принадлежит близкому соратнику Путина

Сергей Катырин — обладатель шести наград от Владимира Путина. Согласно записям реальных владельцев, он владеет компанией Gejzír real через российскую компанию Closed Joint.  управляет комплексом Gejzírpark на окраине Карловых Вар, который был сдан в эксплуатацию в 2007 году.

«Это был закрытый комплекс, его построила российская инвестиционная компания», — сказал риелтор Александр Мизюк.

Некоторые дома уже проданы компанией. Но этой фирме по-прежнему принадлежит большая часть комплекса, включая отель. Владельцы недвижимости раньше приезжали сюда регулярно. «Они приезжали сюда дважды три раза в год, но потом началась пандемия, сейчас другая проблема, поэтому уже три года здесь никого нет», — сказал Мизюк.

Всего в комплексе Gejzírpark 48 зданий, включая ресторан и бассейн, некоторые дома в настоящее время выставлены на продажу.

Катырин, контролирующий большую часть комплекса через чешскую компанию, возглавляет Торгово-промышленную палату России. Он также является одним из руководителей Народного фронта за Россию, который организует военно-патриотическое воспитание и поддерживает действия российской армии в Украине. Наблюдательный совет Народного фронта возглавляет министр обороны Сергей Шойгу.

Компания Катырина инвестировала в покупку недвижимости в Карловых Варах в то время, когда интерес российских инвесторов был на пике. «Были покупки санаториев по относительно высоким ценам. Это был способ хранения денег», — сказал карловарский агент по недвижимости Йиржи Брож. 

Происхождение денег российских вкладчиков отслеживает Финансово-аналитическое бюро — оно определяет, есть ли условия для ареста имущества. Однако, по данным спецслужб, большинство российских предпринимателей покупали недвижимость в Чехии через анонимные компании.

Евросоюз готовится к дальнейшему ужесточению санкций против России. Среди прочего ожидается дальнейшее расширение санкционного списка, который теперь включает 1100 имен.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
недвижимость Карловы Вары Россия инвестиции Путин Чехия бизнес санкции
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