Уровень бедности в Чехии вырос почти вдвое, затронув каждую шестую семью

Количество домохозяйств с доходами ниже черты бедности увеличилось с 9% на конец 2021 года до 16% в 2022 году. Наибольшему риску подвергаются одинокие пожилые люди или матери-одиночки.

Это следует из эксклюзивных данных проекта Život k nezaplacení, подготовленным Чешским радио и PAQ Research.

Согласно методике Чешского статистического управления, бедными являются люди, чей доход составляет 14 782 крон на человека в месяц. Эта сумма была определена в 2019 году, за год до кризиса с коронавирусом. Каждый месяц она корректируется с учетом текущей инфляции.

Например, для семьи с обоими родителями, двумя маленькими детьми и одним взрослым, исследование рассчитало минимальный доход около 38 500 крон в месяц. Для одной семьи с двумя детьми это около 26 600 крон.

Уровень бедности по доходам вырос с конца 2021 года с 9% до нынешних 16%, то есть почти вдвое. Согласно исследованию PAQ Research, в настоящее время каждая шестая чешская семья находится на границе бедности. Еще 16% чешских домохозяйств имеют низкие доходы и сбережения, которых им хватит максимум на один месяц.

Больше всего страдают одинокие пенсионеры или матери-одиночки, меньше всего — взрослые без детей. С ноября 2021 года уровень бедности среди одиноких пожилых людей увеличился на 40%. Исследование PAQ показывает, что 43% одиноких пожилых людей в настоящее время живут за чертой бедности. Среди одиноких родителей, содержащих ребенка, это примерно половина.

Сильный прирост произошел в основном после нового года, когда подорожало жилье, энергия и продукты питания. За последние месяцы количество домохозяйств, которые целенаправленно экономят на потребительских расходах, также увеличилось с 13% до 17%. Больше всего чехи экономят на ресторанах, культуре, путешествиях и еде.

Хуже всего ситуация в Карловарском и Устецком регионах, где 24% людей, почти четверть населения, живут за чертой бедности. Высокий уровень бедности по доходам характерен и для Моравско-Силезского края, где в такой ситуации находятся 22% населения. Напротив, меньше всего пострадала Прага, где уровень бедности увеличился с 7% в конце 2021 года до 11% в 2022 году.

Государство отвечает на это третьей в этом году валоризацией пенсий. С сентября пенсии должны увеличиться в среднем на 700 крон. Всего в 2022 году пенсии увеличатся в среднем на 2500 крон. Министерство труда и социальных дел оправдывает валоризацию рекордно высокой инфляцией.

Помимо повышения пенсий, Министерство труда и социальных дел также призывает граждан обращаться за получением жилищной субсидии. «Очень хотелось бы, чтобы пенсионеры не стыдились и обращались за жилищной субсидией. Заявление можно подать онлайн без необходимости посещения службы занятости», — сказал министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).

Источник: irozhlas.cz

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