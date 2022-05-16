Чешские СМИ: в России уже знают, чем заменить Renault — там решили возобновить производство автомобилей «Москвич».

Московский завод Renault перешел на баланс города, на нем будут выпускать легковые автомобили под историческим брендом «Москвич». Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он пояснил, что иностранный собственник решил закрыть московский завод Renault, однако власти города "не могут допустить", чтобы многотысячный коллектив остался без работы. Собянин добавил, что они постараются сохранить большую часть коллектива, который работает непосредственно на заводе и у его смежников.

Производитель грузовых автомобилей «Камаз» станет основным технологическим партнером возрожденного завода «Москвич», сообщает агентство ТАСС. На первом этапе организуют производство классических авто с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей. Собянин также уточнил, что совместно с «Камазом» и Минпромторгом ведется работа над локализацией производства в РФ максимального количества автокомпонентов.

Почти 100 лет назад автозавод начинал с производства машин Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускали «Москвичи». С 1998 года завод сотрудничал с Renault, с его конвейера сходили Logan, Duster и Sandero.

Источник: novinky.cz

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