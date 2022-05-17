Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.71
USD
23.43
RUB
0.36
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
04d 18 °C
Группа PPF и Home Credit продадут свой бизнес в России местным инвесторам

Группа PPF и Home Credit продадут свой бизнес в России местным инвесторам

420on.cz 444
​Финансовая группа PPF и Home Credit подписали соглашение с группой индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным о продаже их банковских активов в России, включая дочерние компании. Это означает уход группы Home Credit с российского рынка.
Группа PPF и Home Credit продадут свой бизнес в России местным инвесторам

Об этом сегодня сообщили в пресс-релизе PPF и Home Credit. Цену сделки они не раскрыли.

Финансовая группа PPF работает в 25 странах Европы, Азии и Северной Америки. Группа инвестирует в финансовые услуги, телекоммуникации, средства массовой информации, биотехнологии, недвижимость и машиностроение. В группу входят, например, небанковская компания Home Credit, группа недвижимости PPF Real Estate Holding, банк Air Bank, телекоммуникационные компании Cetin и O2, медиакомпания Central European Media Enterprises (CME), инжиниринговая компания Škoda Transportation или оператор взимания платы в Чехии CzechToll.

Иван Тырышкин входит в состав Советов директоров Ассоциации «НП РТС» и специализированного депозитария ОСД - Р.О.С.Т. Он является совладельцем НРК - Р.О.С.Т. с июля 2015 года. Более 25 лет участвует в развитии финансового и фондового рынков России, инициируя масштабные проекты.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 
 
Рассказать всем:
Темы
бизнес Россия Чехия
Читайте
по теме 
Формула успеха: пять великих чешских предпринимателей
17.05.2022 14:19 Экономика
Формула успеха: пять великих чешских предпринимателей
9130
Часть комплекса Gejzírpark у Карловых Вар принадлежит близкому соратнику Путина
16.05.2022 08:39 Экономика
Часть комплекса Gejzírpark у Карловых Вар принадлежит близкому соратнику Путина
1492
Совладельцем замка Hrubá Skála в Чехии является россиянин, возможно, связанный с олигархами
09.05.2022 10:00 Экономика
Совладельцем замка Hrubá Skála в Чехии является россиянин, возможно, связанный с олигархами
1442
В Чехии предприниматели и компании подали 2,5 миллиона налоговых деклараций, треть из них — онлайн
04.05.2022 10:57 Экономика
В Чехии предприниматели и компании подали 2,5 миллиона налоговых деклараций, треть из них — онлайн
702
Последние новости:
17
мая
Еще одна хакерская атака в Чехии, в этот раз на Управление дорог и автомагистралей. Недоступен веб-сайт
17.05.2022 13:41 Общество
Еще одна хакерская атака в Чехии, в этот раз на Управление дорог и автомагистралей. Недоступен веб-сайт
64
Пьяный ученик автошколы под Тршинцем шокировал инструктора и полицию
17.05.2022 12:37 Общество
Пьяный ученик автошколы под Тршинцем шокировал инструктора и полицию
255
ВИДЕО: В Среднечешском крае засняли пылевой вихрь, напоминающий небольшой торнадо
17.05.2022 12:01 Общество
ВИДЕО: В Среднечешском крае засняли пылевой вихрь, напоминающий небольшой торнадо
202
Крупная авария на шоссе D1 в Чехии: два человека погибли
17.05.2022 11:04 Общество
Крупная авария на шоссе D1 в Чехии: два человека погибли
910
Профсоюзы в Чехии требуют увеличить минимальную зарплату до 18 200 крон
17.05.2022 10:12 Экономика
Профсоюзы в Чехии требуют увеличить минимальную зарплату до 18 200 крон
460
Под Киевом в одном из массовых захоронений нашли застреленного гражданина Чехии
17.05.2022 08:16 Общество
Под Киевом в одном из массовых захоронений нашли застреленного гражданина Чехии
929
16
мая
ДОБРОГО ВЕЧЕРА, МЫ ИЗ УКРАИНЫ / концерт в поддержку Украины
16.05.2022 20:03 Культура
ДОБРОГО ВЕЧЕРА, МЫ ИЗ УКРАИНЫ / концерт в поддержку Украины
1142
Места для беженцев-цыган есть, но местные жители протестуют
16.05.2022 17:16 Общество
Места для беженцев-цыган есть, но местные жители протестуют
1880
Крупнейший архитектурный фестиваль Open House открылся в Праге
16.05.2022 16:39 Культура
Крупнейший архитектурный фестиваль Open House открылся в Праге
1024
Cлучай: Чешский банк отказался обслуживать из-за российского паспорта. Куда обращаться при такой и другой дискриминации?
16.05.2022 15:22 Общество
Cлучай: Чешский банк отказался обслуживать из-за российского паспорта. Куда обращаться при такой и другой дискриминации?
2651


Мобильная версия