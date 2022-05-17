Группа PPF и Home Credit продадут свой бизнес в России местным инвесторам

​Финансовая группа PPF и Home Credit подписали соглашение с группой индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным о продаже их банковских активов в России, включая дочерние компании. Это означает уход группы Home Credit с российского рынка.

Об этом сегодня сообщили в пресс-релизе PPF и Home Credit. Цену сделки они не раскрыли.

Финансовая группа PPF работает в 25 странах Европы, Азии и Северной Америки. Группа инвестирует в финансовые услуги, телекоммуникации, средства массовой информации, биотехнологии, недвижимость и машиностроение. В группу входят, например, небанковская компания Home Credit, группа недвижимости PPF Real Estate Holding, банк Air Bank, телекоммуникационные компании Cetin и O2, медиакомпания Central European Media Enterprises (CME), инжиниринговая компания Škoda Transportation или оператор взимания платы в Чехии CzechToll.

Иван Тырышкин входит в состав Советов директоров Ассоциации «НП РТС» и специализированного депозитария ОСД - Р.О.С.Т. Он является совладельцем НРК - Р.О.С.Т. с июля 2015 года. Более 25 лет участвует в развитии финансового и фондового рынков России, инициируя масштабные проекты.

Источник: ceskenoviny.cz