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Профсоюзы в Чехии требуют увеличить минимальную зарплату до 18 200 крон

Профсоюзы в Чехии требуют увеличить минимальную зарплату до 18 200 крон

420on.cz 460
Профсоюзы требуют увеличения минимальной заработной платы на 2 000 крон — до 18 200 крон. Этот шаг, а также повышение зарплат в бюджетной сфере должны стать основными темами переговоров с представителями власти, которые состоятся 25 мая.
Профсоюзы в Чехии требуют увеличить минимальную зарплату до 18 200 крон

В Чешской Республике сейчас почти 300 000 работников, которые зарабатывают менее 20 000 крон в месяц (до вычета налогов). Две трети всех сотрудников не получают даже средней заработной платы.

В прошлом году средняя заработная плата в Чехии составила 37 839 крон, оплата труда работников в частном секторе увеличилась примерно на 6%. Государственные служащие также имели более высокий доход — примерно на 5%.

Например, в прошлом году брокеры продали рекордное количество объектов недвижимости, их цены выросли, а значит, и комиссионные. Но сейчас наступает похолодание в виде дорогой ипотеки и соответственно снижения комиссионных.

Продажи и заработная плата, которые были одними из самых быстрорастущих в прошлом году, в этом году, вероятно, замедлятся в этой области. Судя по экономическим показателям, почти наверняка люди в Чешской Республике станут беднее в этом году. Заработная плата не будет расти так быстро, как цены на энергию и товары в большинстве секторов в этом году. По первоначальным оценкам, чешские работники потеряют в среднем около 8% в реальном выражении.

«Мы хотим дать понять, что нам не нравится такая ситуация. Правительство должно сделать больше, потому что угроза есть. Уже говорят, что цены на электроэнергию и газ продолжат расти», — объясняет Йозеф Стршедула, глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов о необходимости повышения минимальной зарплаты.

Однако министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) предупреждает, что повышение минимальной заработной платы может привести к проблемам со стороны работодателей. «Увеличение минимальной заработной платы также отражается на размере так называемой гарантированной заработной платы. Это может затронуть большое количество людей и компаний, и если у работодателей не будет средств для повышения зарплат в непростой ситуации, то мы не сможем поддерживать такой низкий уровень безработицы, который у нас сегодня», — говорит Юречка.

Чешско-моравская конфедерация профсоюзов также созвала крупную демонстрацию 5 сентября из-за высокой инфляции и действий правительства. Они хотят предъявить еще больше требований.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
профсоюз Чехия зарплата инфляция работа
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