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В Чехии уже работают 50 тысяч украинских беженцев

В Чехии уже работают 50 тысяч украинских беженцев

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Более 50 000 беженцев из Украины нашли работу в Чехии. Об их приеме в службу занятости сообщили работодатели. В основном люди занимали вакансии, которые долгое время пустовали.
В Чехии уже работают 50 тысяч украинских беженцев

По данным Министерства труда, около 29% украинских работников сказали, что у них есть высшее образование. Еще 23% имеют диплом средней школы и 17% закончили училище. Оставшиеся 31% имеют базовое начальное образование.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля. На сегодняшний день Министерство внутренних дел выдало беженцам 345 200 виз временной защиты. Почти у двух пятых из них были дети. Женщины составляют 73% взрослых. С такой визой беженцы могут беспрепятственно устроиться на работу, им не нужно специальное разрешение.

«Украинские беженцы чаще всего занимают должности в сфере производства, строительства, сферы услуг или транспорта. В основном это долгосрочные вакансии», — отметили в Минтруда. По его словам, большинство посетителей работают в Пльзеньском, Среднечешском и Южноморавском краях. Еще 7800 человек зарегистрированы в службе занятости в качестве ищущих работу.

По данным Министерства внутренних дел, около 215 000 взрослых старше 18 лет получили визу. Из них почти 160 000 женщин. «По сравнению с другими европейскими странами, 50 000 рабочих — это очень много», — сказал министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL). По его словам, важно, чтобы давние вакансии были заполнены.

Большинство вакансий в Чешской Республике, зарегистрированных Бюро по трудоустройству, предназначены для людей с низкой квалификацией. Эксперты Чехии рекомендуют приложить все усилия, чтобы использовать образование и навыки приезжих. Однако для трудоустройства на более профессиональные должности требуется знание чешского языка.

На прошлой неделе Министерство образования опубликовало требования к форме языковых курсов для беженцев. Операторы могут подготовить их и подать заявку на аккредитацию. Затем обучение языку будет оплачиваться бюро по трудоустройству, используя европейские деньги для поддержки занятости. «Мы предлагаем работодателям помощь в финансировании курсов чешского языка, даже когда гражданин Украины уже работает», — сказал Виктор Наймон, генеральный директор Бюро труда.

Руководство Бюро по трудоустройству отмечает, что хотя беженцы могут работать в Чешской Республике без препятствий и разрешений с 21 марта, работодатели должны сообщать об их приеме, как и в случае с другими иностранцами. На это у них есть 30 дней. В конце апреля Бюро труда зарегистрировало около 36 000 сотрудников с временными визами.

Источник:

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-pracuje-50-tisic-ukrajincu-obsadili-dlouhodobe-volna-mista-202619#source=hp&seq_no=3&utm_campaign=abtest198_novy_panel_sluzeb_varBB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 
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Темы
безработица работа Чехия беженцы украинцы Украина
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