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С июля PRE повысит цену на электроэнергию для клиентов, которые пришли от поставщиков-банкротов

С июля PRE повысит цену на электроэнергию для клиентов, которые пришли от поставщиков-банкротов

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​В апреле компания Pražská energetika (PRE) объявила о среднем повышении цен на электроэнергию на 25%. однако, помимо потребителей с фиксированной ценой, это не коснулось тех, кто перешел в PRE в рамках режима поставщика последней инстанции (DPI). Однако эти клиенты оставались в более выгодном положении всего три месяца. С 1 июля их ждет повышение тарифов.
С июля PRE повысит цену на электроэнергию для клиентов, которые пришли от поставщиков-банкротов

«В связи с текущей турбулентной ситуацией на оптовом рынке неблагоприятное развитие роста цен продолжается и в этом году. В связи с этими изменениями на рынке мы должны скорректировать цены на поставку электроэнергии и на ваш продукт», — говорится в письме, разосланном клиентам PRE.

По словам пресс-секретаря компании Карела Ганзелка, речь идет о десятках тысяч клиентов, которые заключили договор по продукту PRE PROUD START. Поставщик предлагал исключительно людям, которые попали в режим DPI прошлой осенью после ухода с рынке компании Bohemia Energy и других более мелких поставщиков.

«Как новым клиентам, мы предложили им продукт в соответствии с ценами на электроэнергию, которые действовали на рынке в то время, т.е. осенью прошлого года», — сказал Ганзелка.

По его словам, повышение цен для этой группы покупателей является последним этапом весеннего повышения цен, о котором PRE заявила в феврале и фактически новые тарифы стартовали в апреле. «Этот потребительский сегмент пока не пострадал от повышения цен. Как и в случае с другими продуктами, стоимость увеличится в среднем на 25% от общей суммы ежемесячного платежа», — добавил он. 

Источник: novinky.cz

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Темы
электричество цены Чехия
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