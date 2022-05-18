Чиновники в чешских отделениях службы занятости жалуются: пособия беженцам больше, чем наша зарплата

​Сначала у чиновников в отделениях труда было больше работы из-за пандемии коронавируса, теперь — из-за волны беженцев. Но их зарплата остается прежней. Добавьте к этому подорожание, которое приводит к одному — гневу сотрудников бюро по трудоустройству.

Подобные суммы, которые чиновники получают в качестве зарплаты, сейчас получают беженцы. Это не поднимает настроение сотрудникам отделов труда. Кроме того, в последние недели нагрузка на них сильно возросла — помимо обычной помощи для граждан Чехии, они также оформляют выплату пособий для беженцев.

Истории двух конкретных женщин-клерков показывают текущее недовольство работников бюро по трудоустройству, которое в мае переросло в короткую забастовку, закончившуюся конкретной датой переговоров с министром труда и социальных дел Марианом Юречкой.

Однако обе женщины говорят о накопившемся разочаровании, которое они испытывают по отношению к своим коллегам, и которое уж точно не исчезло с окончанием забастовки. Первая надеется, что переговоры принесут перемены, вторая уже не надеется и думает, что помогут только громкие протесты.

Они в один голос предупреждают, что если ситуация не изменится, будут массовые увольнения. «Сегодня, когда у нас такая инфляция, есть риск, что половина из нас уволится», — говорит Ленка, работающая в офисе в Усти-над-Лабем.

«Одна коллега уже уволилась. Она больше не могла этого выносить. Постепенно другие тоже уйдут…», — говорит Дана, которая работает в Праге.

«Мы сказали профсоюзам, что будем давать премии и в середине года поговорим о повышении зарплаты в бюджетной сфере. А еще я сказал, что к 1 января следующего года буду искать способ скорректировать ставки заработной платы», — сказал министр Мариан Юречка. Он пытается найти справедливое решение, чтобы зарплаты чиновников в регионах, пострадавших от текущей ситуации, увеличились, а у тех, у кого нет дополнительной работы с беженцами, — остались прежними.

Спустя почти десять лет Ленка, работающая в регионе Усти-над-Лабем, получает зарплату в размере 27 000 крон до вычета налогов. «Даже свиновод зарабатывает 30 тысяч крон. А нам дают все больше и больше сложной работы», — возмущается женщина.

Она признается, что в этом году получила премии, которые назвала достойными. «Нам дали экстраординарные награды, но экстраординарная ситуация продолжается», — говорит Ленка.

Ситуация напрямую влияет на нее из-за текущего роста цен на продукты. Ленка находится в бюро по трудоустройству только из-за своих коллег. «Если один уйдет, остальные должны будут работать за него», — отвечает она на вопрос, почему она остается на посту.

Она чувствует давление на работе. С ковидом все ухудшилось и в настоящее время к обязанностям добавилась выплата пособий беженцам. «Я практически не была с ребенком в марте и апреле», — описывает Ленка, добавляя, что количество часов, которые она проводит в офисе, со временем увеличивается, и в то же время она должна ходить на работу, например, по субботам, чтобы успеть оформить все документы и для граждан Чехии. По ее словам, чехи последнее время злятся на чиновников и ведут себя плохо .

«Я прихожу домой и сразу иду спать. Мой сын обвиняет меня, что я не играю с ним и что мы даже в выходные никуда не ездим», — признается она и добавляет, что получает почти столько же, сколько украинским беженцам государство выплачивает в качестве пособия.

Аргумент правительства о том, что сотрудники Бюро по трудоустройству не находятся на передовой, и поэтому их зарплата не будет повышаться повсеместно, возмутил женщину. «У меня зарплата 26 тысяч крон. Даже у продавщицы больше. При такой спешке? При такой нагрузке? Вам это кажется нормальным?» — недоумевает Дана, которая работает в отделении труда в Праге уже пять лет.

Однако он упоминает, что в прошлом месяце она получил 10 000 крон в качестве квартального вознаграждения и еще 10 000 крон в качестве чрезвычайного вознаграждения. Однако она настаивает на том, что базовая зарплата, которую она получает вместе с коллегами, находится на низком уровне для Праги, и ей не хватает дополнительных льгот, например, таких как дополнительное пенсионное страхование.

«Пособия, которые мы выплачиваем, больше, чем зарплата того, кто работает в отделении. Человек, который ничего не делает руками, получает больше, чем мы», — сердится Дана и говорит, что считает 32-35 тысяч крон в месяц справедливой оплатой.

Он говорит, что в последние месяцы ей приходится ездить и помогать с гуманитарными выплатами. Она приезжает на работу в 7:15, а домой приходит в 20:30.«Я приду, сяду и усну», — описывает ситуацию Дана.

Как и Ленка, она жалуется, что сверхурочные не оплачиваются, если это не выходные дни. Только за последние несколько месяцев они отработали таким образом десятки часов.

Источник: seznamzpravy.cz

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