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Рекордная инфляция в ЕС. Чехия на третьем месте

Рекордная инфляция в ЕС. Чехия на третьем месте

anastasiia_kn 149
Уровень инфляции в Евросоюзе в апреле вырос до рекордных 8,1%, что на три десятых процента больше, чем в марте. Об этом сообщило европейское статистическое бюро Eurostat в своем отчете в среду. Чешская Республика занимает третье место по инфляции среди стран-членов Союза, ее показатель в апреле составил 13,2%.
Рекордная инфляция в ЕС. Чехия на третьем месте

Наибольший вклад в годовую инфляцию внесли сферы энергетики и услуг, продукты питания, алкоголь и табак. 

Самая низкая инфляция в апреле этого года была во Франции и на Мальте — 5,4%, за ними следуют Финляндия (5,8%) и Италия (6,3%).

Напротив, самая высокая инфляция была в Эстонии (19,1%), Литве (16,6%) и Чехии. В Латвии, Болгарии, Румынии, Польше, Нидерландах и Словакии инфляция также превысила 10%.

 

Источник: novinky.cz

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Темы
инфляция Евросоюз Чехия
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