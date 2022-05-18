Рекордная инфляция в ЕС. Чехия на третьем месте

Наибольший вклад в годовую инфляцию внесли сферы энергетики и услуг, продукты питания, алкоголь и табак.
Самая низкая инфляция в апреле этого года была во Франции и на Мальте — 5,4%, за ними следуют Финляндия (5,8%) и Италия (6,3%).
Напротив, самая высокая инфляция была в Эстонии (19,1%), Литве (16,6%) и Чехии. В Латвии, Болгарии, Румынии, Польше, Нидерландах и Словакии инфляция также превысила 10%.
Источник: novinky.cz
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