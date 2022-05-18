Правительство Чехии хочет изменить условия выплаты пособий беженцам. 5000 крон получат не все.

Беженцы, которые получают еду и средства гигиены в общежитии, больше не будут иметь право на пособие от государства в размере 5000 крон. Правительство обсудит поправку к закону сегодня, 18 мая.

«Сегодня правительство рассмотрит изменения в закон lex Ukrajina. Минтруда по согласованию с МВД предлагает ужесточение условий выплаты гуманитарной помощи. Если беженец размещен в учреждении, где предоставляется питание и средства гигиены, то гуманитарная помощь не выплачивается», — заявила заместитель директора Министерства труда Ива Мерхаутова на заседании парламентского социального комитета.

Сейчас беженцы теперь имеют право на пособие в размере 5000 крон на покупку предметов первой необходимости для начала жизни в Чешской Республике. Беженцы получают пособие за тот месяц, в котором они получили визу для защиты. При необходимости они могут получать его повторно — еще в течение пяти месяцев. Но они должны доказать, что нуждаются в поддержке.

Как уже сообщал портал 420on, некоторые беженцы едут в Чехию только, чтобы получить пособие. Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) или глава Министерства труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) ранее заявляли, что запланированные меры направлены на предотвращение такого «туризма».

Поправка предусматривает, что вновь прибывшие, которые также будут получать продукты питания и предметы гигиены в общежитии, больше не будут иметь права на пособие в размере 5000 крон. Другие, вновь прибывшие беженцы, могли бы получать поддержку повторно только в том случае, если они останутся в Чехии.

Бюро по трудоустройству может попросить соискателей гуманитарных пособий прийти в отделение труда, чтобы доказать свое право на пособие. Беженец должен прибыть в течение восьми дней. Если бы он не явился в отделение труда, запрос был бы отклонен.

Поправка также регулирует правила выплаты пособия владельцам недвижимости за бесплатное размещение беженцев. Согласно предложению, его могли бы получить владельцы жилья, даже если беженцы будут сами платить за потребление газа и электроэнергии.

Согласно предложению, если семья предоставляет беженцам всю квартиру, она будет получать пособие только в том случае, если в предыдущем месяце квартира была свободна. Также государство будет платить за квартиры, которые владельцы предлагали туристам для краткосрочного проживания, а сейчас предложили их беженцам.

Сейчас государство выделяет 3000 крон в месяц для размещенных беженцев, но не более 12000 крон в месяц. Согласно предложению, правительство должно скорректировать размер взноса в своем постановлении в зависимости от того, имеют ли беженцы в своем распоряжении всю квартиру или живут дома вместе с хозяевами в одной из комнат.

Источник: seznamzpravy.cz