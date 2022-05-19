Чешская группа Accolade получила кредит 3,4 миллиарда крон на строительство нового склада Amazon

​Группа Accolade Милана Кратины получила кредит в размере 137,5 млн евро (около 3,4 миллиарда крон) на строительство нового склада Amazon в Чехии. Это самый крупный кредит, предоставленный на аренду одной промышленной недвижимости в Центральной и Восточной Европе. Благодаря новому складу появятся около 2000 новых рабочих мест.

Производственный цех Amazon в Койетине, который расположен на заброшенном участке бывшего сахарного завода, является крупнейшим зданием, в которое в настоящее время инвестирует холдинг Милана Кратины.

Автоматизированный распределительный центр является крупнейшим промышленным зданием в Чешской Республике и его строительство обойдется в пять миллиардов крон. Таким образом, кредит от трех банков частично покроет строительство, сообщил Кратина.

«Здание очень дорогое, поэтому кредит такой большой. Для таких строек — это всегда сочетание кредита и собственного финансирования», — пояснил Кратина. Он добавил, что сдать роботизированный склад в эксплуатацию планируют в третьем или четвертом квартале этого года.

Компания Amazon, которая будет арендовать здание, является одним из мировых лидеров в сфере электронной коммерции и вместе с открытием зала в регионе обещает создать до двух тысяч новых рабочих мест. Accolade Group подписала кредитное соглашение с банками в первом квартале этого года — это Komerční banka, Česká spořitelna и Raiffeisenbank.

«В целом рынок, на котором мы работаем, не знает арендной платы в кронах, арендной платы в злотых или других валютах. Рынок промышленной недвижимости – это рынок евро. Так же как и банковские кредиты», — подтверждает Милан Кратина, который занимает 47-е место среди самых богатых чехов в рейтинге Forbes.

«Логистический парк Kojetín был создан путем возрождения старых месторождений и отвечает самым строгим требованиям устойчивого развития, включая стремление к престижному экологическому сертификату BREEAM Excellent. Мы очень довольны этим стремлением, потому что поддержка устойчивых проектов является одним из основных приоритетов не только Komerční banka, но и всей группы Société Générale», — сказал Радек Трахта, исполнительный директор по глобальному банковскому обслуживанию в Komerční banka.

В дополнение к традиционным факторам, большой интерес к промышленной недвижимости в Чешской Республике также поддерживает огромный рост электронной коммерции, особенно во время пандемии коронавируса. Согласно статистике Industrial Research Forum, спрос на аренду этих помещений в прошлом году вырос более чем на 60% по сравнению с 2020 годом.

Источник: seznamzpravy.cz

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