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Правительство Чехии решило провести еще одну акцию по погашению долгов Milostivé léto

Правительство Чехии решило провести еще одну акцию по погашению долгов Milostivé léto

420on.cz 426
Правительство Чехии на заседании 18 мая одобрила повторное проведение акции Milostivé léto. В рамках акции должники могут выплатить только основную сумму долга государству, муниципалитету или частным организациям без процентов, штрафов или санкций за просрочку, которые накопились за несколько лет. Благодаря этому сумма долга существенно уменьшится.
Правительство Чехии решило провести еще одну акцию по погашению долгов Milostivé léto

Акция будет проходить с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. Долг, который изначально мог составлять всего несколько сотен крон, через несколько лет может вырасти до десятков тысяч крон в соответствии с чешским законодательством. В течение акции Milostivé léto можно только погасить основную часть долга (т.е. первоначальную невыплаченную сумму) и вознаграждение судебного исполнителю — без выплаты дополнительных процентов или штрафов. Единовременная компенсация расходов на исполнение должна составлять 1500 крон без учета НДС.

Акция покрывает, например, долги перед транспортными компаниями, больницами, энергетическими компаниями, неоплаченные взносы перед Чешским телевидением или Чешским радио.

Должник должен будет письменно уведомить судебного пристава о том, что он требует начать процедуру в соответствии с акцией Milostivé léto.

«Я предполагаю, что в связи с текущим энергетическим кризисом и ростом инфляции уместна вторая волна Milostivé léto. Это может помочь особенно тем, кто не смог принять участие в мероприятии в прошлом году. Например, потому что они использовали свободные деньги для оплаты повышенных цен на энергоносители», — объясняет министр юстиции Павел Блажек.

Первое Milostivé léto состоялось в период с 28 октября 2021 года по 28 января 2022 года. Благодаря акции судебные исполнители остановили 42 000 дел, т.е. 3,2%. 

В Чешской Республике в 2021 году было объявлено о банкротстве 15 443 физических лиц, что на 11% меньше, чем в предыдущем году. При этом было подано 15 607 заявлений о банкротстве физических лиц, что также на 11% меньше, чем в 2020 году. Это следует из текущей статистики CRIF — Чешского кредитного бюро.

«Количество банкротств физических лиц снижается второй год подряд после внесения поправок в закон о несостоятельности в середине 2019 года, которые сделали списание долгов доступным для большего числа людей. Прошлый год ознаменовался низким уровнем безработицы и рядом мер государственной поддержки, позволивших повысить доходы населения. На конец года частично повлияло событие Milostivé léto, в рамках которого люди могут заплатить только первоначальную основную сумму по некоторым долгам. Проценты, которые часто составляют значительную часть долга, затем будут прощены», — сказала в начале года аналитик CRIF Вера Каменичкова.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
задолженность Чехия правительство штраф банкротство
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