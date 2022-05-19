Европейский союз призывает Чехию сократить использование пестицидов. Чехия утверждает, что уже сделала достаточно

Крупные чешские фермеры уверяют, что значительно сократили количество пестицидов. Проблема, однако, в том, что мониторинг чистоты водных ресурсов не показывает улучшения, а общие показатели количества используемых пестицидов отслеживаются неточно.

Согласно последним измерениям, около 40% бытовых сточных вод содержат сверхнормативные количества пестицидов, а поверхностные воды — 20%. В результате, среди прочего, по данным за 2019 год, около 220 000 человек в Чешской Республике пили воду с большим количеством химикатов, направленных на борьбу с вредителями. Еще одной проблемой может быть вода, в которой пестициды не достигают предела, но появляются в различных сочетаниях, последствия которых еще недостаточно изучены.

«Учитывая сохраняющиеся проблемы с пестицидами в Чешской Республике, которые затрагивают 30% источников питьевой воды, необходимы действия», — заявила Европейская комиссия.

В прошлом году Высшее контрольно-ревизионное управление (NKÚ) отпускало по существу идентичные комментарии в отношении Министерства сельского хозяйства.

Монокультурная страна

Европейский союз поставил перед собой цель сократить вдвое использование пестицидов к 2030 году. И теперь он призывает Чехию активнее сокращать потребление этих веществ, в том числе самых опасных. Правительство еще не установило никаких количественных показателей, которые должно идти от Министерства сельского хозяйства. Большинство пестицидов поступает от фермеров. «Существующая система сельского хозяйства в Чешской Республике почти на 100% зависит от химической защиты растений, т.е. применения в основном синтетических пестицидов для наиболее важных культур, занимающих значительную часть пахотных земель, таких как зерновые, кукуруза, рапс», — заключает Павел Роттер из Университета Менделя в Брно, который в настоящее время завершает всесторонний анализ использования и воздействия пестицидов. Одной из проблем является состояние чешского сельского хозяйства. Выращивается слишком большие количество одной и той же культуры, она выращивается повторно на одной и той же площади в течение нескольких лет или с интервалом только в один год, поэтому почва не отдыхает. Это очень распространено в случае с рапсом и кукурузой. В сельскохозяйственном ландшафте не хватает зеленых насаждений, а земля в целом находится в плохом состоянии. «Все это усиливают зависимость системы от пестицидов, потому что природные регулирующие механизмы, такие как воздействие естественных истребителей вредителей, не могут быть реализованы должным образом и в полной мере», — говорит Роттер. С другой стороны, крупные чешские фермеры отмечают, что в последние годы они значительно сократили использование химикатов на полях.

Мы не принимаем конкретных мер, а только рассматриваем их

Верховная Контрольная палата в прошлом году обнаружила, что в Чехии имеются значительные пробелы в управлении пестицидами. «Меры, подготовленные министерствами окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта, и реализованные в соответствии с Национальными планами действий недостаточны», — среди прочего пишет NKÚ. Цели, поставленные министерствами окружающей среды и сельского хозяйства по улучшению качества воды в отношении пестицидов, носили очень общий характер. Из принятых планов реализуются только формальные и поддерживающие меры, констатировали инспекторы. Конкретными мерами никто не занимается, или они перенесены на следующий период, а вместо «принять меры» чиновники просто поставили в документе слово «рассмотреть». Минсельхоз занимает осторожную позицию в отношении возможных изменений в отношении пестицидов и поддерживает аргументы отечественного аграрного лобби. «Мы можем рассматривать "зеленое" соглашение как шанс на самообеспечение энергией. Однако необходим справедливый подход по всему ЕС, особенно при сокращении использования антимикробных препаратов и пестицидов. Чехия уже значительно сократила потребление пестицидов, поэтому страны, в которых потребление в несколько раз выше, чем в Чехии, должны сократить его более значительно», — заявили власти несколько недель назад в ответ на комментарии Еврокомиссии к Стратегическому плану государственной аграрной политики, который должен стать графиком развития отечественного сельского хозяйства на ближайшие годы. «Любые предположения о том, как именно будут приняты или изменены отдельные комментарии Еврокомиссии, сейчас преждевременны, поскольку это будет зависеть от последующих переговоров и консультаций. Необходимость дальнейших объяснений и часто неправильное понимание очевидны из многочисленных комментариев, сделанных Европейской комиссией», — говорит представитель министерства Войтех Билы.

Источник: prazska.drbna.cz

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