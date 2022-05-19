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Чешская торговая инспекция предупреждает: китайское зарядное устройство для ноутбука очень опасно

Чешская торговая инспекция предупреждает: китайское зарядное устройство для ноутбука очень опасно

420on.cz 367
​Чешская торговая инспекция (ČOI) запретила продажу зарядного устройства для ноутбуков типа ADP-90SB BB, которое может привести к травме или смерти пользователя после подключения к электричеству.
Чешская торговая инспекция предупреждает: китайское зарядное устройство для ноутбука очень опасно

По этой причине инспекция также сообщила об этом зарядном устройстве в систему опасных опасных товаров Safety Gate. Соответствующий пресс-релиз ČOI разослала в четверг и опубликовала информацию о продукте, включая фотографии, на своем сайте.

«Было обнаружено, что продукт представляет серьезную опасность поражения электрическим током, что может привести к смерти. В процессе эксплуатации из-за недостаточной изоляции между первичной и вторичной частями изделия эта изоляция может пробиться», — заявили инспекторы, добавив, что если пользователь прикоснется к разъему зарядного устройства, включенного в электрическую розетку, его может ударить током.

Зарядное устройство Mobile Energy было сделано в Китае.

Источник: novinky.cz

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Торговая инспекция Чехия Китай опасность
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