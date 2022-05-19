Чешская торговая инспекция предупреждает: китайское зарядное устройство для ноутбука очень опасно

По этой причине инспекция также сообщила об этом зарядном устройстве в систему опасных опасных товаров Safety Gate. Соответствующий пресс-релиз ČOI разослала в четверг и опубликовала информацию о продукте, включая фотографии, на своем сайте.
«Было обнаружено, что продукт представляет серьезную опасность поражения электрическим током, что может привести к смерти. В процессе эксплуатации из-за недостаточной изоляции между первичной и вторичной частями изделия эта изоляция может пробиться», — заявили инспекторы, добавив, что если пользователь прикоснется к разъему зарядного устройства, включенного в электрическую розетку, его может ударить током.
Зарядное устройство Mobile Energy было сделано в Китае.
Источник: novinky.cz
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