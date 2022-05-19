Половина чехов планируют отдых за границей, но хотят сэкономить на расходах

Чехи хотят насладиться отдыхом в этом году, но по возможности за меньшие деньги, чем в прошлом году. Чехи любят поездки за границу, при этом многие подозревают, что их пребывание за пределами Чехии, вероятно, будет последним в этом году.

Согласно опросу, проведенному агентством Ipsos для Sodexo Benefity, в этом году каждый второй чех хотел бы поехать в отпуск в одну из зарубежных стран. В прошлом году в это время подобные планы были только у трети респондентов.

Наиболее часто планируемыми местами для отдыха за границей являются морские курорты (38%), а также велнес-отели (21%) и исторические достопримечательности (40%).

На планы на отпуск уже третий год подряд влияют различные события, в этом году — это война в Украине. Однако, как показал опрос, планы на лето у чехов изменились меньше, чем в прошлом году, когда действовали ограничительные меры из-за распространения covid-19. Более двух пятых (44%) людей были вынуждены реорганизовать свой отдых в прошлом году, а в этом году таких только 20%.

«После двух лет путешествий, осложненных ковидом и связанными с ним ограничениями, люди просто хотят по-настоящему насладиться летом. Многие из них, вполне возможно, осознают, что не смогут себе этого позволить в ближайшие годы», — добавил Ян Михельфейт из Sodexo Benefity.

Треть чехов планируют один продолжительный, как минимум двухнедельный, но возможно и более длительный отпуск. Однако более половины респондентов планируют семидневные отпуска в течение лета (два или четыре).

«Разница по сравнению с прошлогодними планами действительно существенная. Значительно увеличилось количество желающих потратить всего пять тысяч крон на человека. По сравнению с 18% в прошлом году, в этом году таких людей около 24%», — добавил Михельфейт.

Хотя турфирмы сообщают, что туры пока не слишком дорогие и, например, подорожание топлива пока не отразилось на ценах. «Кроме того, если российские клиенты не будут приезжать в такие страны, как Египет или Турция, эти направления могут даже стать дешевле», — полагают эксперты.

Однако на нынешний уровень цен нельзя полагаться, нужно считаться с тем, что к лету цены вырастут еще больше, предупреждают эксперты по туризму.

Европейская страховая компания ERV отметила на своей недавней пресс-конференции, что общего повышения цен вряд ли удастся избежать. До сих пор перевозчики или туристические агентства компенсировали рост цен на топливо за счет собственной маржи. В то же время, однако, гостиничные операторы в некоторых направлениях уже сообщают о повышении цен.

«Если входные цены продолжат расти, туристические агентства, возможно, уже смогут начать более значительно повышать цены в ценах на туры. С другой стороны, дружественный обменный курс кроны и очень сильная конкуренция среди крупнейших игроков рынка могут смягчить этот рост», — добавил Штепан Ландик из ERV Evropská pojišťovna.

Источник: novinky.cz