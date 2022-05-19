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Сотрудница банка Česká spořitelna опустошила счёт пенсионера. Её уволили, а деньги вернули клиенту

Сотрудница банка Česká spořitelna опустошила счёт пенсионера. Её уволили, а деньги вернули клиенту

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В июне прошлого года 69-летний Петр М. посетил филиал Česká spořitelna в Сушицах, чтобы узнать, поступил ли уже ожидаемый платеж от страховой компании на его счет, поскольку у него не было интернет-банкинга.
Сотрудница банка Česká spořitelna опустошила счёт пенсионера. Её уволили, а деньги вернули клиенту

Когда пенсионер узнал, что деньги еще не поступили, то ушел. Примерно через неделю он получил письмо из банка по почте, в котором прочитал, что его счет, на котором у него на тот момент было более двухсот тысяч крон, аннулирован.

Позже выяснилось, что к этому приложила руку одна сотрудница отделения, которая сначала опустошила счёт пенсионера, а затем удалила счёт от его имени.

Сейчас 44-летняя сотрудница ожидает суда — ей предъявили обвинения в подделке платежных средств и краже, также ей светит штраф в размере 50 тысяч крон.

С намерением присвоить чужие средства в ситеме банка České spořitelnа она создала поддельный приказ о выплате суммы в 206 тысяч крон со счета потерпевшего на счет своей подруги, которую она впоследствии попросила перевести деньги на счет своего брата, а затем запросила перевод на себя.

В этот же день сотрудница филиала составила договор о расторжении, который она заверила, подделав его подпись клиента. Затем счет был аннулирован без ведома его владельца в системе банка.

Когда Петр М. получил информацию о закрытии, он обратился в банк. «Меня это удивило, потому что у меня были на нем деньги, и я ничего не нарушал. Я пытался им это объяснить. Мне сказали, что проведут расследование. Через некоторое время меня пригласили в отделение, где мне сказали, что мне откроют новый счет и деньги вернутся на него. Вот так это и произошло, а заведующая отделением извинилась передо мной», — рассказал пенсионер.

Обвиняемая во всем созналась, но она не могла объяснить свои действия. «Меня просто перемкнуло. Я знаю, что везде камеры и все под охраной», — рассказала женщина судмедэкспертам.

По ее словам, деньги она хранила на своем счету и даже не собиралась их тратить. «В то время у меня был стресс. Я очень сожалею обо всем», — добавила женщина, которую уволили через два месяца после события.

Жертву она выбрала неслучайно. «Он ожидал большого поступления средств, поэтому мы согласились отслеживать счёт и сообщить, когда деньги поступят. Примерно через неделю я перевела всю сумму на банковский счет своей знакомой и аннулировала его счет», — добавила обвиняемая.
 

Источник: novinky.cz

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