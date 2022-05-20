Женщина в Чехии поверила мошеннику и потеряла 300 тысяч крон

​47-летняя женщина из Есенице в среду взяла такси и проехала почти сто километров, чтобы по инструкции мошенника положить 300 000 крон в биткоинмат в Оломоуце. В тот же день она обратилась в полицию, поскольку стала подозревать о мошенничестве.

«За два дня до того, как она приехала в полицию, ей позвонил мужчина, который выдавал себя за сотрудника банка и сообщил, что ее счет был взломан и нужно оформить кредит», — сообщила пресс-секретарь полиции Петра Ванхарова. В среду состоялась очередная телефонная беседа.

«Во время него предполагаемый банкир давал ей советы, как спасти всю ситуацию. Доверчивая женщина последовала его указаниям, поэтому сначала посетила свой банк, где оформила ссуду в размере 300 000 крон.

Затем звонивший заказал для нее такси, которое доставило ее в один из торговых центров Оломоуца. Однако за транспорт ей пришлось платить самой, поездка обошлась ей почти в три тысячи крон», — сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, женщина посетила отделение банка в торговом центре, где сняла всю сумму кредита.

«В итоге она разместила несколько депозитов в биткойнмате по QR-коду, присланному ей банкиром. Как только она подтвердила ему, что все прошло хорошо и деньги вложены, мужчина перестал с ней общатьчя», — рассказала Ванхарова.

Несчастная женщина пыталась восстановить с ним связь, но тщетно. В этот момент она поняла, что столкнулась с мошенником, и обратилась в полицию.

«Полиция расследует дело по подозрению в мошенничестве. В случае поимки преступнику грозит до трех лет лишения свободы», — добавила представитель полиции.

Источник: novinky.cz