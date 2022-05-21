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Цены в ресторанах Чехии на 20-40 процентов выше, чем люди готовы платить за еду и напитки

Цены в ресторанах Чехии на 20-40 процентов выше, чем люди готовы платить за еду и напитки

420on.cz 217
По данным Data Servis, цены в заведениях общепита в Чехии на 20–40% выше, чем представления клиентов о стоимости еды и напитков. После ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 90% чехов вернулись в рестораны, а остальным понравилось проводить время дома.
Цены в ресторанах Чехии на 20-40 процентов выше, чем люди готовы платить за еду и напитки

Посещаемость ресторанов в Чехии стагнирует. Гостей меньше, чем до пандемии, свою роль сыграла инфляция и рост цен.

В идеале чехи хотели бы потратить в среднем 124 кроны на обеденное меню, но реальная рыночная цена в первом квартале этого года составляла 145 крон. Разница превысила 17%.

Средняя цена обеденного предложения растет из года в год. В прошлом году рестораторы брали за обед 141 крону, тогда как в 2020 году обеденное меню стоило в среднем 133 кроны, а в 2019 году люди платили за него 125 крон.

По мнению чехов, оптимально было бы платить в среднем 25 крон за стакан лимонада, но в первом квартале этого года цена составляла 36 крон и, следовательно, была на 44% выше, чем считают гости.

Data Servis обнаружил разницу в цене на разливное пиво на 29% Люди готовы платить 35 крон за 0,5 пива, но рестораны продают кружку пива за 45 крон.

Рестораны в настоящее время работают в Чешской Республике без серьезных ограничений. Гостям не нужно никаких доказательств вакцинации от covid-19, как в предыдущие месяцы, и не нужно носить респираторы.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
чешское пиво Чехия рестораны цены
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