В июне Чешский национальный банк, вероятно, снова повысит процентные ставки

Об этом заявил в воскресенье действующий глава ЧНБ Йиржи Руснок в программе Otázky Václava Moravec на Чешском телевидении.
«Актуализация покажет, подтвердился ли текущий прогноз. Если оно подтвердится, то вероятность (рост процентных ставок) высокая», — сказал Руснок.
В последний раз совет ЧНБ повышал процентные ставки на заседании 5 мая. Ключевая процентная ставка выросла на 0,75 процентного пункта — до 5,75%. В последний раз базовая процентная ставка была так высока в 1999 году.
Июньское заседание станет последним для Руснока, срок полномочий которого истекает в конце июня. Новым главой ЧНБ станет нынешний член правления Алеш Михл. Он уже объявил, что предложит сохранить процентные ставки на своем первом денежном заседании в августе.
Аналитики говорят, что после вступления в должность Алеша Михла произойдет изменение курса валютной политики ЧНБ.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день