В июне Чешский национальный банк, вероятно, снова повысит процентные ставки

Если текущие данные по последним экономическим событиям подтвердят оценки в текущем майском прогнозе Чешского национального банка (ЧНБ), существует высокая вероятность того, что правление ЧНБ снова повысит процентные ставки на своем заседании 22 июня.

Об этом заявил в воскресенье действующий глава ЧНБ Йиржи Руснок в программе Otázky Václava Moravec на Чешском телевидении.

«Актуализация покажет, подтвердился ли текущий прогноз. Если оно подтвердится, то вероятность (рост процентных ставок) высокая», — сказал Руснок.

В последний раз совет ЧНБ повышал процентные ставки на заседании 5 мая. Ключевая процентная ставка выросла на 0,75 процентного пункта — до 5,75%. В последний раз базовая процентная ставка была так высока в 1999 году.

Июньское заседание станет последним для Руснока, срок полномочий которого истекает в конце июня. Новым главой ЧНБ станет нынешний член правления Алеш Михл. Он уже объявил, что предложит сохранить процентные ставки на своем первом денежном заседании в августе.

Аналитики говорят, что после вступления в должность Алеша Михла произойдет изменение курса валютной политики ЧНБ.

Источник: novinky.cz