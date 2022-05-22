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В июне Чешский национальный банк, вероятно, снова повысит процентные ставки

В июне Чешский национальный банк, вероятно, снова повысит процентные ставки

420on.cz 202
Если текущие данные по последним экономическим событиям подтвердят оценки в текущем майском прогнозе Чешского национального банка (ЧНБ), существует высокая вероятность того, что правление ЧНБ снова повысит процентные ставки на своем заседании 22 июня.
В июне Чешский национальный банк, вероятно, снова повысит процентные ставки

Об этом заявил в воскресенье действующий глава ЧНБ Йиржи Руснок в программе Otázky Václava Moravec на Чешском телевидении.

«Актуализация покажет, подтвердился ли текущий прогноз. Если оно подтвердится, то вероятность (рост процентных ставок) высокая», — сказал Руснок.

В последний раз совет ЧНБ повышал процентные ставки на заседании 5 мая. Ключевая процентная ставка выросла на 0,75 процентного пункта — до 5,75%. В последний раз базовая процентная ставка была так высока в 1999 году. 

Июньское заседание станет последним для Руснока, срок полномочий которого истекает в конце июня. Новым главой ЧНБ станет нынешний член правления Алеш Михл. Он уже объявил, что предложит сохранить процентные ставки на своем первом денежном заседании в августе.

Аналитики говорят, что после вступления в должность Алеша Михла  произойдет изменение курса валютной политики ЧНБ.

Источник: novinky.cz

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Темы
банки Чехия процентные ставки инфляция экономика кредитование
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